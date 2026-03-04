Canterbury Brook Academy of the Arts

Canterbury Brook Academy of the Arts

2026 CBA Arts & Ed Summer Program

267 Van Ness St

Newburgh, NY 12550, USA

⭐ CBA Students Full Summer Program – All 5 Weeks
$1,250

Includes all 5 weeks of the CBA Arts & Education Summer Program discounted from $1,400

CBA Students Week 1 – Disney Week (7/6–7/10)
$280

Rising K–6 • 9AM–3PM • CBA Arts & Education Summer Program

CBA Students Week 2 – K-Pop Week (7/13–7/17)
$280

Rising K–6 • 9AM–3PM • CBA Arts & Education Summer Program

CBA Students Week 3 – Beach Week (7/20–7/24)
$280

Rising K–6 • 9AM–3PM • CBA Arts & Education Summer Program

CBA Students Week 4 – Kidz Bop Week (7/27–7/31)
$280

Rising K–6 • 9AM–3PM • CBA Arts & Education Summer Program

CBA Students Week 5 – Broadway Week (8/3–8/7)
$280

Rising K–6 • 9AM–3PM • CBA Arts & Education Summer Program

⭐ Non-CBA Students Full Summer Program – All 5 Weeks
$1,500

Includes all 5 weeks of the CBA Arts & Education Summer Program discounted from $1,650.

Non-CBA Students Week 1 – Disney Week (7/6–7/10)
$330

Rising K–6 • 9AM–3PM • CBA Arts & Education Summer Program

Non-CBA Students Week 2 – K-Pop Week (7/13–7/17)
$330

Rising K–6 • 9AM–3PM • CBA Arts & Education Summer Program

Non-CBA Students Week 3 – Beach Week (7/20–7/24)
$330

Rising K–6 • 9AM–3PM • CBA Arts & Education Summer Program

Non-CBA Students Week 4 – Kidz Bop Week (7/27–7/31)
$330

Rising K–6 • 9AM–3PM • CBA Arts & Education Summer Program

Non-CBA Students Week 5 – Broadway Week (8/3–8/7)
$330

Rising K–6 • 9AM–3PM • CBA Arts & Education Summer Program

