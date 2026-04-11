🍊2026 CCPP replacements no charge

1900 17th Ave

Santa Cruz, CA 95062, USA

Indio Mandarinquat
Number 335

Sour Orange Seville
Number 95

Peal Tangelo
Number 128

Eustis Limequat
Number 175

Olinda Nucellar Valencia
Number 286

Palestinian Sweet Lime
Number 81

Newhall Navel
Number 387

Etrog Citron
Number 426

Vaniglia Sanguigno Acidless Sweet Orange
Number 442

Thong Dee Pomelo
Number 447

Delta Valencia Orange
Number 474

Jincheng Sweet Orange
Number 500

Marrakech Limonette
Number 573

Gian Key Lime
Number 590

Silverhill Satsuma
Number 603

New Zealand Lemonade
Number 734

California Rojo Navel
Number 760

US Seedless Surprise
Number 772

Shanani Red Navel Orange
Number 969

Variegated Cara Cara navel
Number 978

Italian Pink Fleshed Lemon
Number 992

Ueno IVIA-406
Number 1016

US-942 Citrandarin Riverside
Number 1552

US-942 Citrandarin Florida
Number 1554

Minneola Tangelo
Number 11

Frost Eureka Lemon
Number 21

Willowleaf Mandarin
Number 118

Cocktail Pummelo Hybrid
Number 127

Murcott Mandarin
Number 147

Bearss Lime
Number 358

Pondersoa Lemon
Number 409

Rhode Red Valencia
Number 487

Tahoe Gold Mandarin
Number 506

Bream Tarocco Blood Orange
Number 576

Marisol Clementine
Number 629

Interdonato Lemon
Number 667

Imperial Satsuma
Number 684

Femminello Santa Teresa Lemon
Number 929

Temple Tangor
Number 330

Tahitian Pumelo
Number 342

Tarocco #7 Blood Orange
Number 384

Wekiwa Tangelo
Number 596

Miyagawa Mandarin
Number 612

Durheim Emerald Green Fingerlime
Number 863

Excalibur Red Lime
Number 924

Kabosu Papeda Hybrid
Number 994

Limoneira 8A Lisbon Lemon
Number 380

Bergamot Sour Orange
Number 420

Variegated Pink Eureka Lemon
Number 486

Shasta Gold Mandarin
Number 490

