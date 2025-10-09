Coffee County York Rite

2025-2026 CCYR Dues

Stone Fort Chapter #62
$25

Renews yearly on: December 31

If you are a member of Stone Fort Chapter #62 ONLY.

Tullahoma Council #102
$25

Renews yearly on: December 31

If you are a member of Tullahoma Council #102 ONLY.

Manchester Commandery #40
$45

Renews yearly on: December 31

If you are a member of Manchester Commandery #40 ONLY.

Stone Fort Chapter #62 AND Tullahoma Council #102
$50

Renews yearly on: December 31

If you are a member of the Chapter and Council ONLY.

All Bodies
$95

Renews yearly on: December 31

If you are a member of all of the Coffee County York Rite Bodies. CHAPTER, COUNCIL, AND COMMANDERY.

