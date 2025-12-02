Charleston Engineers Joint Council

Hosted by

Charleston Engineers Joint Council

About this event

2026 CEJC Engineers Week Sponsorship

171 Moultrie St

Charleston, SC 29409

Diamond Sponsorship
$1,500

Eight (8) Tickets to Engineer's Week Banquet
A reserved table at Banquet
Up to five (5) minute speaking opportunity at our Banquet
Your logo on Banquet Program as a Diamond Sponsor
Your logo displayed on all Banquet advertisements as Diamond Sponsor
Exhibitor Table Opportunity at the Banquet

Platinum Sponsorship
$1,000

Four (4) Tickets to Engineer's Week Banquet
Up to three (3) minute speaking opportunity at our Banquet
Your logo on Banquet Program as a Platinum Sponsor
Your logo displayed on all Banquet advertisements as Platinum Sponsor
Exhibitor Table Opportunity at the Banquet

Gold Sponsorship
$500

Three (3) Tickets to Engineer's Week Banquet
Your logo on Banquet Program as a Gold Sponsor
Your logo displayed on all Banquet advertisements as a Gold Sponsor
Exhibitor Table Opportunity at the Banquet

Silver Sponsorship
$250

Two (2) Tickets to Engineer's Week Banquet
Your logo on Banquet Program as a Silver Sponsor
Your logo displayed on all Banquet advertisements as a Silver Sponsor

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