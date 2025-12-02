2026 CEJC Engineers Week Sponsorship

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About this event
Eight (8) Tickets to Engineer's Week Banquet
A reserved table at Banquet
Up to five (5) minute speaking opportunity at our Banquet
Your logo on Banquet Program as a Diamond Sponsor
Your logo displayed on all Banquet advertisements as Diamond Sponsor
Exhibitor Table Opportunity at the Banquet
Four (4) Tickets to Engineer's Week Banquet
Up to three (3) minute speaking opportunity at our Banquet
Your logo on Banquet Program as a Platinum Sponsor
Your logo displayed on all Banquet advertisements as Platinum Sponsor
Exhibitor Table Opportunity at the Banquet
Three (3) Tickets to Engineer's Week Banquet
Your logo on Banquet Program as a Gold Sponsor
Your logo displayed on all Banquet advertisements as a Gold Sponsor
Exhibitor Table Opportunity at the Banquet
Two (2) Tickets to Engineer's Week Banquet
Your logo on Banquet Program as a Silver Sponsor
Your logo displayed on all Banquet advertisements as a Silver Sponsor
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