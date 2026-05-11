Vacaville Jr Bulldogs

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2026 Cheer Uniforms

Practice Wear Tank
$50
Practice Wear Bra
$35
Practice Wear Shorts
$30
Game Day Shell
$75
Game Day Skirt
$63
Game Day Pink Oct. Tank
$30
Game Day Ribbons (2)
$30
Competition Uniform Full Length Top
$320
Competition Uniform Skirt
$140
Competition Bows (4)
$80
Competition Bows TINY MITE ONLY (3)
$60
Competition Shoes
$90
Practice Shorts
$62
Level 2 Practice Top
$90
Level 2 Practice Shorts
$62
Level 2 Bow
$25
Level 2 Jersey
$92
Warm Up Jacket
$160
Warm Up Joggers
$115
Level 1 Jersey
$75

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