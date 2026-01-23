Colleyville Heritage High School Panthers Baseball

Offered by

Colleyville Heritage High School Panthers Baseball

About this shop

2026 CHHS Panther Baseball Booster Club Membership Shop

Home Run item
Home Run
$100

1 Voting Booster Club Member
2 Decals or Rally Towel
1 Yard Sign or Tumbler

Grand Slam item
Grand Slam
$200

Two Voting Memberships

Two Decals or 1 Rally Towel

One Yard Sign or Tumbler

Choice of One Exclusive Embroidered Jacket, One Blanket, or One Cooler & Extra Rally Towel

One $25 Concession Stand Punch Card

VIP Member item
VIP Member
$300

Two Voting Memberships

Two Decals or One Rally Towel

One Yard Sign or Tumbler

Choice of One Exclusive Embroidered Jacket, One Blanket, or One Cooler & Extra Rally Towel

One Stadium Chair

Two $25 Concession Stand Punch Card

Senior Class of 2026 Special item
Senior Class of 2026 Special
$100

1 Voting Booster Club Member
Senior Banner
Rally Towel

Family & Friends Sponsor $25 item
Family & Friends Sponsor $25 item
Family & Friends Sponsor $25
$25

One Decal

Family & Friends Sponsor $50 item
Family & Friends Sponsor $50 item
Family & Friends Sponsor $50
$50

Receive CHHS Baseball T-Shirt

Family & Friends Sponsor $100 item
Family & Friends Sponsor $100 item
Family & Friends Sponsor $100
$100

Receive CHHS Baseball T-Shirt & Hat

Decal item
Decal
$5

Must have at least Home Run Membership

Yard Sign Replacement Bracket item
Yard Sign Replacement Bracket
$5

Must have at least Home Run Membership

Rally Towel item
Rally Towel
$8

Must have at least Home Run Membership

Yard Sign item
Yard Sign
$25

Must have at least Home Run Membership

Blanket item
Blanket
$40

Must have at least Home Run Membership

Tumbler item
Tumbler
$25

Must have at least Home Run Membership

Sports Jacket w/Embroidered Logo item
Sports Jacket w/Embroidered Logo
$55

Must have at least Grand Slam Membership

Cooler & Rally Towel Combo item
Cooler & Rally Towel Combo
$45

Must have at least Grand Slam Membership

Concession Stand Punch Card item
Concession Stand Punch Card
$25

Must have at least Grand Slam Membership

Stadium Chair item
Stadium Chair
$80

Must have at least VIP Membership

Small T-Shirt item
Small T-Shirt
$15
Medium T-Shirt item
Medium T-Shirt
$15
Large T-Shirt item
Large T-Shirt
$15
X-Large T-Shirt item
X-Large T-Shirt
$15
Small Hat item
Small Hat
$30
Medium Hat item
Medium Hat
$30
Large Hat item
Large Hat
$30
X-Large Hat item
X-Large Hat
$30
Small Hoodie item
Small Hoodie
$55
Medium Hoodie item
Medium Hoodie
$55
Large Hoodie item
Large Hoodie
$55
X-Large Hoodie item
X-Large Hoodie
$55
Trucker Hat item
Trucker Hat
$25
Batting Cage Door Key Fob
$5

Only available for non-freshman players

Add a donation for Colleyville Heritage High School Panthers Baseball

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!