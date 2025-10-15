Campbell HS Chorus Booster Association
2026 CHS Sounds of the Season
1001 Fleming St
Smyrna, GA 30080
General admission
$10
General admission for a single ticket.
Family Admission
$25
Family admission price for 4 people.
Student/Faculty Ticket
free
CCSD Faculty/Staff/Student Ticket - Free w/badge id.
CHS Chorus Alumni
$5
Chorus Alumni ticket
