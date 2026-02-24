Offered by

Edward B Cannan Elementary School Pto

2026 COLOR RUN SPONSORSHIPS - CANNAN ELEMENTARY PTO FUNDRAISER - Help Us Raise $2,500

GOLD LEVEL SPONSORSHIP - COLOR RUN
$500

TAX-DEDUCTIBLE

2 - FREE SPONSORSHIPS OF STUDENTS (YOU SELECT STUDENTS)

LARGE LOGO ON COLOR RUN T-SHIRTS

SOCIAL MEDIA SHOUT OUT POST

ADVERTISING YOUR LOGO - ON BANNER ON FRONT FENCE OF CANNAN 4/1-7/31

SILVER LEVEL SPONSORSHIP - COLOR RUN
$300

TAX-DEDUCTIBLE

1 - FREE SPONSORSHIPS OF STUDENTS (YOU SELECT STUDENT)

MEDIUM LOGO ON COLOR RUN T-SHIRTS

SOCIAL MEDIA SHOUT OUT POST

ADVERTISING YOUR LOGO - ON A SHARED BANNER ON FRONT FENCE OF CANNAN 4/1-7/31

BRONZE SPONSORSHIP - COLOR RUN
$100

TAX-DEDUCTIBLE

SMALL LOGO ON COLOR RUN T-SHIRTS

SOCIAL MEDIA SHOUT OUT POST

