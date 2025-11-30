Granite State Generosity Llc

Hosted by

Granite State Generosity Llc

About this event

2026 Comedy Night Sponsors

1491 Front St

Manchester, NH 03102, USA

Comic Sponsor (Premier Sponsor) item
Comic Sponsor (Premier Sponsor)
$500

- Logo on print & digital event posters

-Comic reps your company on stage during performance

- Mention/tagged in social media posts

- Thank you at event

- Logo on GSG site event page for 9 months

Please do not feel obligated to pay the service fee at checkout

Beverage Sponsor item
Beverage Sponsor
$250

- Ability to post/hang banner at bar

- Thank you at event

- Logo on GSG site event page for 9 months

Please do not feel obligated to pay the service fee at checkout

Heads or Tails Sponsor item
Heads or Tails Sponsor
$100

- "First flip" of the Heads or Tails game

- Logo on GSG site event page for 9 mo

- Mention/tagged in social media posts

- Thank you at event

Please do not feel obligated to pay the service fee at checkout

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