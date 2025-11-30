2026 Comedy Night Sponsors

About this event
- Logo on print & digital event posters
-Comic reps your company on stage during performance
- Mention/tagged in social media posts
- Thank you at event
- Logo on GSG site event page for 9 months
Please do not feel obligated to pay the service fee at checkout
- Ability to post/hang banner at bar
- Thank you at event
- Logo on GSG site event page for 9 months
Please do not feel obligated to pay the service fee at checkout
- "First flip" of the Heads or Tails game
- Logo on GSG site event page for 9 mo
- Mention/tagged in social media posts
- Thank you at event
Please do not feel obligated to pay the service fee at checkout
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