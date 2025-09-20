2026 Community Sponsor

Recognition on: • Social media (minimum 6 posts) • Monthly newsletter (minimum 2 feature) • Unleashed Impact website • Sponsorship posters at all events - 2 A-frame sponsorship features (front and back)
Exclusivity in your business category (no direct competitors in your area)
50% off vendor fees for all Unleashed Impact–hosted events (minimum of 3)
Recognition on: • Social media (minimum 6 posts) • Monthly newsletter (minimum 2 feature) • Unleashed Impact website • Sponsorship posters at all events - 2 A-frame sponsorship features (front and back)
Exclusivity in your business category (no direct competitors in your area)
50% off vendor fees for all Unleashed Impact–hosted events (minimum of 3)
Add a donation for Unleashed Impact
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!