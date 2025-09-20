2026 Community Sponsor

Community Sponsor
$425

Valid for one year

  • 12-month partnership (Jan–Dec 2026) + 3 bonus months (Oct–Dec 2025)
  • Recognition on:
    • Social media (minimum 3 posts)
    • Monthly newsletter (minimum 1 feature)
    • Unleashed Impact website
    • Sponsorship posters at all events
  • Exclusivity in your business category (no direct competitors in your geographic area)
  • 25% off vendor fees for all Unleashed Impact–hosted events (minimum of 3)
Community Sponsor - Double the Impact
$850

Valid for one year

  • 12-month partnership (Jan–Dec 2026) + 3 bonus months (Oct–Dec 2025)
  • Recognition on:
    • Social media (minimum 6 posts)
    • Monthly newsletter (minimum 2 feature)
    • Unleashed Impact website
    • Sponsorship posters at all events - 2 A-frame sponsorship features (front and back)
  • Exclusivity in your business category (no direct competitors in your area)
  • 50% off vendor fees for all Unleashed Impact–hosted events (minimum of 3)
Add a donation for Unleashed Impact

$

