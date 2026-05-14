2026 Contra Costa County Teachers of the Year Dinner & Celebration

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About this event
Limited Engagement - Only 60 Tickets Available for Reception
Reception begins at 4:30 p.m.
Dinner check-in begins at 5:30 p.m.
Dinner begins at 6:00 p.m.
Parking is free
Cash bar will be available
Dinner check-in begins at 5:30 p.m.
Dinner begins at 6:00 p.m.
Parking is free
Cash bar will be available
Dinner check-in begins at 5:30 p.m.
Dinner begins at 6:00 p.m.
Parking is free
10 chairs will be placed at your table
Dinner check-in begins at 5:30 p.m.
Dinner begins at 6:00 p.m.
Parking is free
Cash bar will be available
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