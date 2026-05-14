Contra Costa County Office of Education

Hosted by

Contra Costa County Office of Education

About this event

2026 Contra Costa County Teachers of the Year Dinner & Celebration

1970 Diamond Blvd

Concord, CA 94520, USA

Dinner + Reception
$125

Limited Engagement - Only 60 Tickets Available for Reception

Reception begins at 4:30 p.m.

Dinner check-in begins at 5:30 p.m.

Dinner begins at 6:00 p.m.

Parking is free

Cash bar will be available

Dinner ONLY (Reception not Included)
$100

Dinner check-in begins at 5:30 p.m.

Dinner begins at 6:00 p.m.

Parking is free

Cash bar will be available

Child Dinner (Reception not Included)
$40

Dinner check-in begins at 5:30 p.m.

Dinner begins at 6:00 p.m.

Parking is free

Purchase a Dinner Table for 10 (Reception Not Included)
$950

10 chairs will be placed at your table
Dinner check-in begins at 5:30 p.m.

Dinner begins at 6:00 p.m.

Parking is free

Cash bar will be available

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