Lester L Dahms Memorial Foundation

Hosted by

Lester L Dahms Memorial Foundation

About this event

2026 Dahms-Bierbaum Workshop

20 Russell M.Perry Ave

Oklahoma City, OK 73104, USA

Registration (Early Bird)
$400
Available until Aug 1

Workshop registration fee includes: an electronic copy of workshop materials,

Friday dinner, and Saturday lunch. Breakfast is included for attendees staying in our group block. Attendees are responsible for dinner on Saturday.

Registration (Regular)
$425
Available until Oct 1

Workshop registration fee includes: an electronic copy of workshop materials,

Friday dinner, and Saturday lunch. Breakfast is included for attendees staying in our group block. Attendees are responsible for dinner on Saturday.

Registration (Late)
$450

Workshop registration fee includes: an electronic copy of workshop materials,

Friday dinner, and Saturday lunch. Breakfast is included for attendees staying in our group block. Attendees are responsible for dinner on Saturday.

Testing
$1

Test ticket, will be deleted.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!