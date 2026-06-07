2026 Dahms-Bierbaum Workshop

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About this event
Workshop registration fee includes: an electronic copy of workshop materials,
Friday dinner, and Saturday lunch. Breakfast is included for attendees staying in our group block. Attendees are responsible for dinner on Saturday.
Workshop registration fee includes: an electronic copy of workshop materials,
Friday dinner, and Saturday lunch. Breakfast is included for attendees staying in our group block. Attendees are responsible for dinner on Saturday.
Workshop registration fee includes: an electronic copy of workshop materials,
Friday dinner, and Saturday lunch. Breakfast is included for attendees staying in our group block. Attendees are responsible for dinner on Saturday.
Test ticket, will be deleted.
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