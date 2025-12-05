DeKalb Chamber of Commerce

Offered by

DeKalb Chamber of Commerce

About the memberships

2026 DeKalb Chamber Membership

Membership - Business Owner + 1 = $35
$35

Valid for one year

Membership - Business Owner + 1 = $35

Membership - Business Owner + 2-3 = $55
$55

Valid for one year

Membership - Business Owner + 2-3 = $55

Membership - Business Owner + 4-7 = $105
$105

Valid for one year

Membership - Business Owner + 4-7 = $105

Membership - Business Owner + 8-18 = $155
$155

Valid for one year

Membership - Business Owner + 8-18 = $155

Membership - Business Owner + 19+ = $255
$255

Valid for one year

Membership - Business Owner + 19+ = $255

Membership - Individual-Non Business = $25
$25

Valid for one year

Membership - Individual-Non Business = $25

Membership - Non-Profit = $30
$30

Valid for one year

Membership - Non-Profit = $30

Add a donation for DeKalb Chamber of Commerce

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!