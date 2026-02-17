2026 30th Annual Rotary Club of DeLand Golf Classic

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About this event
• 10' x10' vendor space
• Logo on website & social media for one year
• Recognition at Awards Banquet
Includes golf for 4 players, lunch, and two golf carts.
• Two foursomes (8 golfers)
• 10x10 Vendor Space
Four hole signs
• Logo on all tournament banners
• Logo on website & social media for one year
• Recognition at Awards Banquet
• Optional 3-5 minute speaking opportunity
• One foursome (4 golfers)
• 10x10 Vendor Space
Four hole signs
• Logo on all tournament banners
• Logo on website & social media for one year
• Recognition at Awards Banquet
• One foursome (4 golfers)
• 10' x10' vendor space
• Logo on website & social media for one year
• Recognition at Awards Banquet
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