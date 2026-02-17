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Rotary Club of DeLand Foundation

About this event

2026 30th Annual Rotary Club of DeLand Golf Classic

300 Spalding Way

DeLand, FL 32724, USA

Brian's BBQ Sponsorship
$500

•  10' x10' vendor space

•  Logo on website & social media for one year

•  Recognition at  Awards Banquet

Foursome Team
$600

Includes golf for 4 players, lunch, and two golf carts.

Sponsorship-Eagle Sponsor
$5,000

• Two foursomes (8 golfers)

•  10x10 Vendor Space

Four hole signs

•  Logo on all tournament banners

•  Logo on website & social media for one year

•  Recognition at Awards Banquet

•  Optional 3-5 minute speaking opportunity

Sponsorship-Birdie Sponsor
$2,500

• One foursome (4 golfers)

•  10x10 Vendor Space

Four hole signs

•  Logo on all tournament banners

•  Logo on website & social media for one year

•  Recognition at Awards Banquet

Sponsorship-Par Sponsor
$1,000

•  One foursome (4 golfers)

•  10' x10' vendor space

•  Logo on website & social media for one year

•  Recognition at  Awards Banquet

Sponsorship-Bogey Sponsor
$300
Sponsorship-Hole Sponsor
$100

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