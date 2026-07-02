7th Annual - 2026 DFW All Black Affair

About this event
2 (two) Beverage Tickets,
Cash Bar, Lavish "New Orleans Style" Buffet, Access to Roof Top patio, Live Music
2 (two) Beverage Tickets,
Cash Bar, Lavish "New Orleans Style" Buffet, Access to Roof Top patio, Live Music
2 (two) Beverage Tickets,
Cash Bar, Lavish "New Orleans Style" Buffet, Access to Roof Top patio, Live Music
2 (two) Beverage Tickets per person,
Cash Bar, Lavish "New Orleans Style" Buffet, Access to Roof Top patio, Live Music Express VIP Line
2 (two) Beverage Tickets per person,
Cash Bar, Lavish "New Orleans Style" Buffet, Access to Roof Top patio, Live Music Express VIP Line
2 (two) Beverage Tickets per person,
Cash Bar, Lavish "New Orleans Style" Buffet, Access to Roof Top patio, Live Music Express VIP Line
Reserved VIP table for 8 (eight) people
3 (three) Beverage Tickets per person,
Access to Cash Bar,
Lavish "New Orleans Style" Buffet,
Access to Cigar Rooftop Patio,
Live Music
Express VIP Line
Exclusive "Presented By" naming rights
Premier logo placement on:
Reserved VIP table for 8 (eight) people
3 (three) Beverage Tickets per person,
Access to Cash Bar,
Lavish "New Orleans Style" Buffet,
Access to Cigar Rooftop Patio,
Live Music
Express VIP Line
Priority logo placement on:
Reserved VIP table for 6 (six) people
3 (three) Beverage Tickets per person,
Access to Cash Bar,
Lavish "New Orleans Style" Buffet,
Access to Cigar Rooftop Patio,
Live Music
Express VIP Line
Scholarship Impact Alignment
Priority logo placement on:
Reserved VIP table for 4 (four) people
3 (three) Beverage Tickets per person,
Access to Cash Bar,
Lavish "New Orleans Style" Buffet,
Access to Cigar Rooftop Patio,
Live Music
Express VIP Line
Priority logo placement on:
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