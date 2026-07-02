A couple in masquerade masks and formal attire are featured in the foreground against a blurred background of a dimly lit event with candles.
Sankofa Foundation

Hosted by

Sankofa Foundation

About this event

7th Annual - 2026 DFW All Black Affair

215 E Dallas Rd

Grapevine, TX 76051, USA

Early Bird Ticket - General Admission
$85
Available until Aug 24

2 (two) Beverage Tickets,

Cash Bar, Lavish "New Orleans Style" Buffet, Access to Roof Top patio, Live Music

BROTHERS ONLY! Early Bird Ticket - General Admission
$65
Available until Aug 9

2 (two) Beverage Tickets,

Cash Bar, Lavish "New Orleans Style" Buffet, Access to Roof Top patio, Live Music

General Admission
$95

2 (two) Beverage Tickets,

Cash Bar, Lavish "New Orleans Style" Buffet, Access to Roof Top patio, Live Music

VIP Table (Seating for 8)
$960
This is a group ticket, it includes 8 tickets

2 (two) Beverage Tickets per person,

Cash Bar, Lavish "New Orleans Style" Buffet, Access to Roof Top patio, Live Music Express VIP Line

VIP Table (Seating for 4)
$480
This is a group ticket, it includes 4 tickets

2 (two) Beverage Tickets per person,

Cash Bar, Lavish "New Orleans Style" Buffet, Access to Roof Top patio, Live Music Express VIP Line

VIP Table (Seating for 3)
$360
This is a group ticket, it includes 3 tickets

2 (two) Beverage Tickets per person,

Cash Bar, Lavish "New Orleans Style" Buffet, Access to Roof Top patio, Live Music Express VIP Line

Presenting Partner Sponsorship Package
$15,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Reserved VIP table for 8 (eight) people

3 (three) Beverage Tickets per person,

Access to Cash Bar,

Lavish "New Orleans Style" Buffet,

Access to Cigar Rooftop Patio,

Live Music

Express VIP Line

Exclusive "Presented By" naming rights

Premier logo placement on:

  • Event Rooftop Patio wall
  • Event signage and campaign branding
    • Beverage Ticket Holder
    • Flyers
    • Sponsor Hall Banner
  • Dedicated sponsor spotlight during social media campaign
  • Choice of event onsite signature activation
  • Post-event impact recap
  • Emcee acknowledgment
Leadership Partner Sponsorship
$10,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Reserved VIP table for 8 (eight) people

3 (three) Beverage Tickets per person,

Access to Cash Bar,

Lavish "New Orleans Style" Buffet,

Access to Cigar Rooftop Patio,

Live Music

Express VIP Line

Priority logo placement on:

  • Event Rooftop Patio wall
  • Event signage and campaign branding
    • Beverage Ticket Holder
    • Flyers
    • Sponsor Hall Banner
  • 4 social media campaign features
  • Choice of event onsite activation
  • Post-event impact recap
  • Emcee acknowledgment
Scholarship Partner Sponsorship
$5,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Reserved VIP table for 6 (six) people

3 (three) Beverage Tickets per person,

Access to Cash Bar,

Lavish "New Orleans Style" Buffet,

Access to Cigar Rooftop Patio,

Live Music

Express VIP Line

Scholarship Impact Alignment

Priority logo placement on:

  • Event Rooftop Patio wall
  • Event signage and campaign branding
    • Beverage Ticket Holder
    • Flyers
    • Sponsor Hall Banner
  • 2 social media campaign features
  • Post-event impact recap
  • Emcee acknowledgment
Community Partner Sponsorship
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Reserved VIP table for 4 (four) people

3 (three) Beverage Tickets per person,

Access to Cash Bar,

Lavish "New Orleans Style" Buffet,

Access to Cigar Rooftop Patio,

Live Music

Express VIP Line

Priority logo placement on:

  • Event signage and campaign branding
    • Flyers
    • Sponsor Hall Banner
  • 1 social media campaign feature
  • Post-event recognition
  • Emcee acknowledgment
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