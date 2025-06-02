2026 Donor Membership

Membership
$1,000

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate

Every membership counts, your donation goes directly towards our 2026 grant. Membership is valid for the one year grant cycle.

Membership PLUS
$1,100

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate

Because 100% of your $1000 donation membership goes towards our grants, we encourage members to contribute an extra $100 to cover organizational administrative costs. Membership is valid for one year grant cycle.

Membership GOLD
$1,250

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate

Because 100% of your $1000 membership goes towards our grants, we encourage members to go above and help us cover administrative costs. Membership is valid for one year grant cycle.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing