Cooking For Long Island Veterans

Hosted by

Cooking For Long Island Veterans

About this event

2026- Driving for Heroes Golf Outing

483 Main St

Cold Spring Harbor, NY 11743, USA

Early Bird Pricing
$450

All golfers receive a welcome gift | Brunch, lunch, snacks, beverages | Cocktails & Dinner

Golf Foursome
$1,850
This is a group ticket, it includes 4 tickets

All golfers receive a welcome gift | Brunch, lunch, snacks, beverages | Cocktails & Dinner

Foursome/1 Golfer Purchase
$462.50

When booking a Foursome but purchasing tickets individually - All golfers receive a welcome gift | Brunch, lunch, snacks, beverages | Cocktails & Dinner

Cocktails/Dinner
$150

Arrive in time for cocktails, raffle selection, hot d'oeuvres & buffet dinner

Sponsor a Veteran to play
$400

Sponsor an active duty military or veteran to golf.
He/she can join you if you are golfing, or they will be invited to golf with no fee.
We will let them know of your generosity. FULLY TAX DEDUCTIBLE

Individual Golfer
$495

All golfers receive a welcome gift | Brunch, lunch, snacks, beverages | Cocktails & Dinner

Tournament Sponsor
$5,000

Includes 2 foursomes | Brunch, lunch, snacks, beverages | Cocktails & Dinner | 4 additional dinner guests | Company name & logo on all event materials | Tee signs on holes #1 & #10

Eagle Sponsor
$3,500

One foursome | Brunch, lunch, snacks, beverages | Cocktails & Dinner | 4 additional dinner guests | Company name & logo on all event materials | 2 Tee signs in prominent location

Birdie Sponsor
$2,250

Includes 2 golfers | Brunch, Lunch, snacks, beverages | Cocktails & Dinner | 4 additional dinner guests | Company name & logo on all event materials | Tee sign in prominent location

Dinner Sponsor
$2,250

Table for 8 for Cocktails & Dinner | Company name & logo on all event materials | Tee sign in prominent location

Cocktail Sponsor
$1,500

4 Guests for Cocktails & Dinner only | Company name & logo on all event materials | Tee sign in prominent location

Hole In One Sponsor
$1,000

Company name & logo on all event materials | Tee sign in prominent location

Photographer Sponsorship
$1,000

Sponsor our Event Photographer

Putting Green Sponsor
$750

Company name & logo on all event materials | Tee sign in prominent location

Cart Sponsor
$500

Company name & logo on all event materials | 1 Tee sign

Tee Sign Sponsor
$250

Company name displayed on Tee Sign

Add a donation for Cooking For Long Island Veterans

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!