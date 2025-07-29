2026 Dues with Fees
National $190
Per Capita $10
Reinstatement Fee $30
Local Dues $200
Total $430
2026 Dues with Fees
National Dues $190
Member at large Change Fee $25
Local Dues$200
Total:$425
2026 Dues with fees
National Dues $190
Per Capita Fee $10
Reinstatement Fee $30
Local Dues: $180
2026 Delta Dear Dues:
National $190
Per Capita $10
Reinstatement Fee $15
Local Dues $180
Delta Dear Regular Member with Late Fees
National $190
Per Capita $10
Late Fee $10
Local Dues $180
Total $390
Delta Regular Member with Late Fees
National $190
Per Capita $10
Late Fee $10
Local Dues $200
Total $410
Delta Dear Life Member
Per Capital Fee $10
Local Dues $180
Total: $190
