Erie Hunt And Saddle Club Inc

About the memberships

2026 Erie Hunt and Saddle Club, Inc. Membership Application

Active Adult / Family of One Rider
$30

Renews yearly on: January 1

10 volunteer hours required to qualify for Year End Awards. Volunteer hours must be completed, documented and submitted on an EHSC Volunteer Hours Form by October 1, 2026.

Active Family Two or More Riders
$50

Renews yearly on: January 1

20 volunteer hours required to qualify for Year End Awards. Volunteer hours must be completed, documented and submitted on an EHSC Volunteer Hours Form by October 1, 2026.

Associate Adult / Family of One Rider
$150

Renews yearly on: January 1

No volunteer hours required.

Associate Family Two or More Riders
$200

Renews yearly on: January 1

No volunteer hours required.

