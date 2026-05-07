2026 Event Sponsorship

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About this event
For one event:
Listed on event signage
Group social media thank-you
Name listed on website for one year
For all four events:
Listed on event signage
Group social media thank-you
Name listed on website for one year
For one event:
Small logo on event materials
Recognition in one event email
Two tickets to event of your choice
For one event:
Medium logo placement
Individual social media mention
Verbal recognition at one event
4 tickets to one event
Recognition at all major events
Logo across seasonal promotions
Newsletter feature (1x)
6 tickets to claim across all events
Tabling opportunity at Harvest Fest
Prominent logo placement year-round
Quarterly social media thank yous
Logo displayed at all events
8 event tickets across events
Private farm tour for team or clients
Tabling Opportunity at Harvest Fest (October 3)
Decorated table for six at PFParty (June 27)
Presenting Sponsor recognition (one event or program)
Decorated table for 6 at PFParty
Speaking opportunity at one event
Volunteer day for staff
Top-tier logo placement on event materials
Feature story in one newsletter re: impact
20 tickets to Harvest Fest
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