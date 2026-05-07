Poughkeepsie Farm Project

Hosted by

Poughkeepsie Farm Project

About this event

2026 Event Sponsorship

Soil Supporter - One Event
$250

For one event:

Listed on event signage

Group social media thank-you

Name listed on website for one year

Soil Supporter - All Four Events
$750

For all four events:

Listed on event signage

Group social media thank-you

Name listed on website for one year

Pasture Patron
$500

For one event:

Small logo on event materials

Recognition in one event email

Two tickets to event of your choice

Garden Guardian
$1,000

For one event:

Medium logo placement

Individual social media mention

Verbal recognition at one event

4 tickets to one event

Field Friend
$5,000

Recognition at all major events

Logo across seasonal promotions

Newsletter feature (1x)

6 tickets to claim across all events

Tabling opportunity at Harvest Fest

Barn Builder
$10,000

Prominent logo placement year-round

Quarterly social media thank yous

Logo displayed at all events

8 event tickets across events

Private farm tour for team or clients

Tabling Opportunity at Harvest Fest (October 3)

Decorated table for six at PFParty (June 27)

Harvest Hero
$25,000

Presenting Sponsor recognition (one event or program)

Decorated table for 6 at PFParty

Speaking opportunity at one event

Volunteer day for staff

Top-tier logo placement on event materials

Feature story in one newsletter re: impact

20 tickets to Harvest Fest

Add a donation for Poughkeepsie Farm Project

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!