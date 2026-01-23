2026 Fall in Love with DCB Online Auction

Hosted by
Two hours of design consultation with Lauren of Lauren Withers Interiors for your home. Lauren will meet with you in person to provide suggestions for color schemes, floor plans, fabric, furniture, floor covering, wallcovering, window treatments, lighting, art and/or accessories to bring new life to your home.
Dos horas de asesoramiento en diseño con Lauren, de Lauren Withers Interiors, para tu hogar. Lauren se reunirá contigo en persona para ofrecerte sugerencias sobre combinaciones de colores, planos de planta, tejidos, muebles, revestimientos para suelos, revestimientos para paredes, cortinas y persianas, iluminación, obras de arte y/o accesorios para dar un nuevo aire a tu hogar.
Get hands-on help with your technology challenges! Anthony Parrot of Parrott.ink is offering services that can include: Computer, tablet or phone troubleshooting repair Parental controls setup for families WiFi and home networking configuration Smart home device installation AV Setup and troubleshooting Website, blog, email or domain setup for small businesses
¡Obtenga ayuda práctica con sus retos tecnológicos! Anthony Parrot, de Parrott.ink, ofrece servicios que pueden incluir: Reparación y resolución de problemas de computadoras, tabletas o telefonos Configuracion de controles parentales para familias Configuracion de redes WiFi y redes domésticas Instalacion de dispositivos smart home Configuracion y resolución de problemas de sistemas audiovisuales Configuración de sitios de web, blogs, correo electronico o dominios para pequeñas empresas
60 minute private music lesson or two 30 minute private lessons with DCB parent and musician Maureen Andary!
¡Clase privada de música de 60 minutos o dos clases privadas de 30 minutos con Maureen Andary, madre y música de DCB!
Calling all Star Wars fans! For nearly half a century, Star Wars has been one of the most beloved film franchises of all time, and the films and programs are enjoyed by members of several different generations. Don't miss this rare opportunity to connect virtually with David Ankrum, the actor who voiced Wedge Antilles in the original Star Wars and in Rogue One: A Star Wars Story. The winning bidder will enjoy a private virtual Meet & Greet for up to 4 people, where you'll have the chance to chat, ask questions, and hear behind-the-scenes stories from the Star Wars universe. To commemorate this once-in-a-lifetime experience, the winning bidder will receive a hand-signed, authenticated Star Wars collectable, complete with a certificate of authenticity.
¡Atención, fans de Star Wars! Durante casi medio siglo, Star Wars ha sido una de las sagas cinematográficas más queridas de todos los tiempos, y sus películas y programas son disfrutados por miembros de varias generaciones diferentes. No te pierdas esta oportunidad única de conectar virtualmente con David Ankrum, el actor que prestó su voz a Wedge Antilles en la saga original de Star Wars y en Rogue One: Una historia de Star Wars. El ganador de la subasta disfrutará de un encuentro virtual privado para un máximo de 4 personas, en el que tendrá la oportunidad de charlar, hacer preguntas y escuchar historias entre bastidores del universo Star Wars. Para conmemorar esta experiencia única en la vida, el ganador de la subasta recibirá un objeto de colección de Star Wars autografiado y autenticado, acompañado de un certificado de autenticidad.
Balloon Decor Set Up (up to $300)
Instalación de decoración con globos (hasta $300)
Bring your legal problem and I'll give you an answer and/or outline next steps.
Traiga su problema legal y le daré una respuesta y/o le indicaré los pasos a seguir.
Calling all Swifties! Add a truly special piece to your collection with this hand-signed CD album insert, beautifully framed and accompanied by the original TPD CD. The autograph is authenticated by one of the following trusted certification services: JSA (James Spence Authentication), PSA, ACOA, or Beckett. Your item will be carefully packaged and shipped via FedEx within 10 days of payment. A perfect gift for any fan or collector!
Álbum de CD firmado a mano y enmarcado de Taylor Swift
This is a one-hour private stand alone class for either 1 person or up to 4 people at a mutually agreed upon location (either the winner's home or mine, most likely). A one-on-one private session would be tailored specifically to the winner's own unique needs. The small group class will be more broadly tailored to the family's or group's interests. I am experienced in teaching yoga (movement, breathwork, and meditation) to kids and adults alike.
Una clase privada de yoga de una hora de duración para una persona o hasta cuatro personas en un lugar acordado mutuamente (probablemente en la casa del ganador o en la mía). Una sesión privada individual se adaptaría específicamente a las necesidades particulares del ganador. La clase en grupo reducido se adaptaría de forma más general a los intereses de la familia o del grupo. Tengo experiencia en la enseñanza de yoga (movimiento, respiración y meditación) tanto a niños como a adultos.
DC Way Summer Camp gives kids ages 3-12 a full week of soccer, creativity, and fun at 4 locations across DC. Each week features unique themes like Around the World Soccer, World Cup, DC Adventures, and Brazilian Way, where kids play games, create themed art projects, and make friends. Camp runs 9 am - 3 pm with optional before and after care available. It's active, structured, and designed to keep kids engaged all week long. This item is good for one week of summer camp (9am -3pm) plus 50% off any camp week.
El campamento de verano DC Way ofrece a niños de entre 3 y 12 años una semana completa de fútbol, creatividad y diversión en cuatro ubicaciones diferentes de Washington D. C. Cada semana se centra en un tema único, como «Fútbol alrededor del mundo», «Copa del Mundo», «Aventuras en Washington D. C.» y «Estilo brasileño», en el que los niños juegan, crean proyectos artísticos temáticos y hacen amigos. El campamento se celebra de 9:00 a 15:00, con servicio opcional de guardería antes y después del horario habitual. Es activo, estructurado y está diseñado para mantener a los niños entretenidos durante toda la semana. Este artículo es ideal para una semana de campamento de verano (de 9:00 a 15:00) más un 50 % de descuento en cualquier semana de campamento.
Perfect for parents who need flexible childcare! This certificate covers a single day at any DC Way camp location across DC. Kids can join either our Art & Soccer camps (featuring creative projects and global themes) or our World Cup camps (pure soccer fun with country themes and games). They'll participate in all the day's activities from 9 am to 3 pm - soccer games, art projects, and making new friends.
¡Perfecto para padres que necesitan un servicio de cuidado infantil flexible! Este certificado cubre un solo día en cualquier campamento de DC Way en todo el Distrito de Columbia. Los niños pueden participar en nuestros campamentos de arte y fútbol (con proyectos creativos y temas globales) o en nuestros campamentos de la Copa del Mundo (pura diversión futbolística con temas y juegos nacionales). Participarán en todas las actividades del día, de 9:00 a 15:00: partidos de fútbol, proyectos artísticos y hacer nuevos amigos.
The Capitol Hill Spring League is DC Way's recreational soccer league for preschool through 2nd grade. Kids play weekend matches, build confidence on the field, and make friends in a supportive, fun environment. This certificate covers an individual spot for the season, giving one child the chance to be part of a team and discover their love for soccer.
La Capitol Hill Spring League es la liga de fútbol recreativo de DC Way para niños de preescolar hasta segundo grado. Los niños juegan partidos los fines de semana, ganan confianza en el campo y hacen amigos en un entorno divertido y solidario. Este certificado cubre una plaza individual para la temporada, lo que le da a un niño la oportunidad de formar parte de un equipo y descubrir su amor por el fútbol.
Two tickets to the show "A Good Day to Me Not To You" (3/27-5/3) at Arena Stage. A Good Day to Me Not to You is a deeply human and comedic one-woman show.
Dos entradas para el espectáculo «A Good Day to Me Not To You» (del 27 de marzo al 3 de mayo) en el Arena Stage. A Good Day to Me Not to You es un monólogo teatral profundamente humano y cómico.
Gift card for 2 dozen custom decorated sugar cookies for any special occasion.
Tarjeta regalo para 2 docenas de galletas de azúcar decoradas a medida para cualquier ocasión especial.
One Park Hopper Disney Ticket good at any park (except Tokyo) until June 11 2027
Una entrada Park Hopper Disney válida en cualquier parque (excepto Tokio) hasta el 11 de junio de 2027.
Full week of Tennis Camp with RDU at UDC-Van Ness. Available Sessions: July 13-17 or August 10-14. Schedule is 8:30 - 3pm each day. Available for ages 5-14. Parents must pack a tennis racquet, swimsuit, lunch, towel, snacks and hydration products.
Semana completa de campamento de tenis con RDU en UDC-Van Ness. Sesiones disponibles: del 13 al 17 de julio o del 10 al 14 de agosto. El horario es de 8:30 a 15:00 todos los días. Disponible para niños de 5 a 14 años. Los padres deben preparar una raqueta de tenis, un bañador, el almuerzo, una toalla, aperitivos y productos de hidratación.
Date Night Package (two movie tickets and two $10 food/beverage vouchers) at the Alamo Drafthouse
Paquete Date Night (dos entradas de cine y dos vales de 10 $ para comida/bebida) en el Alamo Drafthouse.
Your child gets to be CEO for a day at DCB! Give announcements, give input, and a special behind-the-scenes tour of DCB.
¡Tu hijo será director ejecutivo por un día en DCB!
Back by popular demand! Secure your own reserved parking spot in the rear DCB parking lot for the entire 2026-2027 school year. Parking begins on the first day of school in August 2026 and runs through the last day of school in June 2027. Enjoy stress-free drop-offs, pick-ups, and daily convenience all year long!
¡De vuelta por demanda popular! Asegúrese su plaza de aparcamiento reservada en el aparcamiento trasero de DCB para todo el año escolar 2026-2027. El aparcamiento comienza el primer día de clase en agosto de 2026 y se extiende hasta el último día de clase en junio de 2027. ¡Disfrute de un servicio de recogida y entrega sin estrés y de comodidad diaria durante todo el año!
Enjoy a meaningful, one-on-one conversation over coffee with mayoral candidate Janeese Lewis-George. This unique experience offers one winning bidder (plus up to two guests) the opportunity to ask questions, share perspectives, and engage directly with a leader shaping the future of Washington, DC. Whether you’re curious about local issues, citywide priorities, or simply want to connect in a more personal setting, this is a rare chance for thoughtful dialogue in an intimate environment. Location and timing to be coordinated with the Councilmember’s team.
Disfrute de una conversación significativa e individual mientras toma un café con la candidata a la alcaldía Janeese Lewis-George. Esta experiencia única ofrece al ganador de la subasta (más hasta dos invitados) la oportunidad de hacer preguntas, compartir puntos de vista y relacionarse directamente con una líder que está dando forma al futuro de Washington, D.C. Tanto si le interesan los asuntos locales, las prioridades de la ciudad o simplemente desea conectar en un entorno más personal, esta es una oportunidad única para mantener un diálogo reflexivo en un ambiente íntimo. La ubicación y el horario se coordinarán con el equipo de la concejala.
Handmade ceramic chip and dip bowl - food and microwave safe
Cuenco de cerámica hecho a mano para chips y salsas: apto para alimentos y microondas.
Handmade ceramic bowl - microwave and food safe
Cuenco de cerámica hecho a mano: apto para microondas y alimentos.
Fiesta de segunda mano en Petworth para hasta 40 invitados
Get ready for an unforgettable night with 40 of your closest friends at an exclusive private thrift party! Join us at Fia's Fabulous Finds for a celebration that combines fashion, fun, and friendship.
Here’s what to expect: What's Included: ✨ Beauty Swag Bags: Every guest leaves with a stylish surprise!
💵 $5 Off Coupons: Treat yourself while saving a little extra.
🎶 Live DJ: Dance the night away to the hottest beats!
🍹 Signature Cocktails & Refreshments: Sip on craft cocktails, sodas, and wine. 🧀 Delicious Bites: Indulge in gourmet cheese, crackers, sweet cupcakes, and finger foods that will tantalize your taste buds.
👗 Onsite Fashion Stylist: Get personalized style advice from a pro!
📸 Photo Booth Fun: Capture every moment with friends in our lively photo booth.
🎁 Host Gift: The fabulous host will receive a $75 gift card to shop till they drop! This is more than just a party; it's a celebration of style, community, and creativity! Put on your best thrifted outfit, bring your friends, and get ready for a night filled with laughter, shopping, and unforgettable memories.
Don’t miss out on the chance to elevate your wardrobe and enjoy an evening of pure fun! Are you ready to thrift and groove? 🌟 This item is valued at $1200 is courtesy of Fia Thomas, owner of Fia's Fabulous Finds and a former DCB parent.
¡Prepárate para una noche inolvidable con 40 de tus amigos más cercanos en una exclusiva fiesta privada de segunda mano! Únete a nosotros en Fia's Fabulous Finds para una celebración que combina moda, diversión y amistad. Esto es lo que te espera: Qué incluye: ✨ Bolsas de regalos de belleza: ¡Todos los invitados se llevan una elegante sorpresa! 💵 Cupones de descuento de 5 $: Date un capricho y ahorra un poco más. 🎶 DJ en directo: ¡Baila toda la noche al ritmo de los temas más populares! 🍹 Cócteles y refrescos exclusivos: Disfruta de cócteles artesanales, refrescos y vino. 🧀 Deliciosos aperitivos: Deléitate con quesos gourmet, galletas saladas, cupcakes dulces y canapés que deleitarán tu paladar. 👗 Estilista de moda en el lugar: ¡Recibe consejos de estilo personalizados de un profesional! 📸 Diversión en el fotomatón: Captura cada momento con tus amigos en nuestro animado fotomatón. 🎁 Regalo para el anfitrión: ¡El fabuloso anfitrión recibirá una tarjeta regalo de 75 $ para comprar hasta cansarse! Esto es más que una simple fiesta, ¡es una celebración del estilo, la comunidad y la creatividad! Ponte tu mejor conjunto de segunda mano, trae a tus amigos y prepárate para una noche llena de risas, compras y recuerdos inolvidables. ¡No te pierdas la oportunidad de mejorar tu armario y disfrutar de una velada de pura diversión! ¿Estás listo para comprar y bailar? 🌟 Este artículo, valorado en 1200 $, es cortesía de Fia Thomas, propietaria de Fia's Fabulous Finds y antigua madre del DCB.
