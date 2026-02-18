2026 FFAGiving Dinner

Hosted by
About this event
Palo Cedro, CA 96073, USA
Single dinner ticket
Two dinner tickets
American Degree Dinner Sponsor:
8 Dinner Tickets
16 Drink Tickets
40 Game Tickets
16 Raffle Tickets for Big Items
1 Advertisement at the Dinner/Dance
1 Advertisement on our Social Media Pages *needed by November 1st
State Degree Dinner Sponsor:
6 Dinner Tickets
12 Drink Tickets
18 Game Tickets
6 Raffle Tickets for Big Items
1 Advertisement at the Dinner/Dance
1 Advertisement on our Social Media Pages *needed by November 1st
Chapter Degree Dinner Sponsor:
6 Dinner Tickets
12 Drink Tickets
1 Advertisement at the Dinner/Dance
1 Advertisement on our Social Media Pages *needed by November 1st
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!