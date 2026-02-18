Future Farmers Of America State Associations & Local Chapter

2026 FFAGiving Dinner

22551 Silverlode Ln

Palo Cedro, CA 96073, USA

FFAGiving Dinner Ticket
$40

Single dinner ticket

Greenhand Dinner Tickets (2 tickets)
$75
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Two dinner tickets

American Degree Dinner Sponsor
$800
This is a group ticket, it includes 8 tickets

American Degree Dinner Sponsor:
8 Dinner Tickets
16 Drink Tickets

40 Game Tickets

16 Raffle Tickets for Big Items
1 Advertisement at the Dinner/Dance
1 Advertisement on our Social Media Pages *needed by November 1st

State Degree Dinner Sponsor
$500
This is a group ticket, it includes 6 tickets

State Degree Dinner Sponsor:
6 Dinner Tickets
12 Drink Tickets

18 Game Tickets

6 Raffle Tickets for Big Items
1 Advertisement at the Dinner/Dance
1 Advertisement on our Social Media Pages *needed by November 1st

Chapter Degree Dinner Sponsor
$300
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Chapter Degree Dinner Sponsor:
6 Dinner Tickets
12 Drink Tickets
1 Advertisement at the Dinner/Dance
1 Advertisement on our Social Media Pages *needed by November 1st

