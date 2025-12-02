Burn Institute

Hosted by

Burn Institute

About this event

2026 Firefighter Demolition Derby

2260 Jimmy Durante Blvd

Del Mar, CA 92014, USA

Championship Sponsor Level
$3,000
This is a group ticket, it includes 12 tickets
  • Booth space at Fire & Safety Expo at SD Fair
  • Sponsor banner placement in the Del Mar Arena (Supplied by sponsor prior to event)
  • Logo on Rally car leading Burn Run Fire Engine Parade AND on the derby car
  • Logo on Derby T-shirts
  • Twelve (12) complimentary Fair tickets
  • Twelve (12) commemorative Derby T-shirts
  • Sponsor Ad in Burn Institute social media
  • Logo in the Burn Institute Newsletter and Website
Martinsville Sponsor Level
$2,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets
  • Sponsor banner placement in the Del Mar Arena (Supplied by sponsor prior to event)
  • Logo prominently displayed on derby car
  • Logo on Derby T-shirts
  • Ten (10) complimentary Fair tickets
  • Ten (10) commemorative Derby T-shirts
  • Logo on Burn Institute social media
  • Logo in the Burn Institute Newsletter


Talladega Sponsor Level
$1,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets
  • Logo prominently displayed on derby car
  • Six (6) complimentary Fair tickets
  • Six (6) commemorative Derby T-shirts
  • Logo on Burn Institute social media
  • Special recognition in the Burn Institute Newsletter
Darlington Sponsor Level
$500
This is a group ticket, it includes 3 tickets
  • Logo displayed on the derby car
  • Three (3) complimentary Fair tickets
  • Three (3) commemorative Derby T-shirts
  • Special recognition in the Burn Institute Newsletter
Brickyard Sponsor Level
$250
This is a group ticket, it includes 2 tickets
  • Logo displayed on derby car
  • Two (2) complimentary Fair tickets
  • Two (2) commemorative Derby T-shirts
  • Recognition in the Burn Institute Newsletter
Bristol Sponsor Level
$125
  • Logo displayed on derby car
  • One (1) complimentary Fair ticket
  • One (1) commemorative Derby T-shirt
Add a donation for Burn Institute

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!