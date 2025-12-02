2026 Firefighter Demolition Derby

Championship Sponsor Level
$3,000
This is a group ticket, it includes 12 tickets
- Booth space at Fire & Safety Expo at SD Fair
- Sponsor banner placement in the Del Mar Arena (Supplied by sponsor prior to event)
- Logo on Rally car leading Burn Run Fire Engine Parade AND on the derby car
- Logo on Derby T-shirts
- Twelve (12) complimentary Fair tickets
- Twelve (12) commemorative Derby T-shirts
- Sponsor Ad in Burn Institute social media
- Logo in the Burn Institute Newsletter and Website
