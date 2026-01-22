Music City Maryland Association

2026 Food & Beverage Vendor Registration

Several Species May 2, 2026 item
$200

10' x 20' Space. Event 6pm -10pm. Vendor Setup 2hrs early

$200

10' x 20' Space. Event 1pm -10pm. Vendor Setup 2hrs early

$200

10' x 20' Space. Event 11am -10pm. Vendor Setup 2hrs early

$200

10' x 20' Space. Event 1pm -10pm. Vendor Setup 2hrs early

$200

10' x 20' Space. Event 1pm - 10pm. Vendor Setup 2hrs early

$200

10' x 20' Space. Event 5pm - 10pm. Vendor setup 1hr early

$200

10' x 20' Space. Event 11am -10pm. Vendor Setup 2hrs early

$200

10' x 20' Space. Event 11am -10pm. Vendor Setup 2hrs early

Additional charge for a 10' x 20' Space item
$100

All vehicles with trailers must buy additional space

All Events item
$1,400

Vendor Setup 2hrs early. See Vendor Agreement for more information.

