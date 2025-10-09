2026 Fundraiser Silent Auction

auction.pickupLocation

5301 State Line Rd, Kansas City, MO 64112, USA

Kate Smith Soirée Tea Party for Four item
Kate Smith Soirée Tea Party for Four
$20

auctionV2.input.startingBid

Come enjoy bottomless pots of Savoy Tea Co tea served along side a tiered selection of delicious treats - finger sandwiches, freshly baked scones and french patisseries. Value: $140 Expiration: Oct. 26, 2025 Redeemed virtually
Day at the K item
Day at the K
$50

auctionV2.input.startingBid

Four Royals Tickets (Dugout Plaza Section 219 Seats 1-4) with Reserved Parking Pass to one of the following games: Friday May 16 KC vs St Louis 6:40 Saturday May 31 KC vs Detroit 3:10 Saturday July 12 KC vs NY Mets 3:10 Value: $250 Winner will be emailed tickets and parking pass
Face Leawood Gift Certificate & product item
Face Leawood Gift Certificate & product
$100

auctionV2.input.startingBid

$250 gift certificate to Face Leawood for any services or products plus over $700 in amazing products, including: Epicurus Luxury Skincare Set, SkinMedia TNS Advanced Serum, Fristhoney Manila Honey Ointment, The Ordinary Hylaronic Acid 2% + B5 and Murad Cellular Hydration Repair Serum. Value: $1,000 Redeem: Take home items No expiration date
Salon Oasis Salon and Day Spa Gift Certificate item
Salon Oasis Salon and Day Spa Gift Certificate
$50

auctionV2.input.startingBid

$300 gift certificate to Salon Oasis Salon Website: https://salonoasisanddayspa.com/ Value: $300 To redeem: Take home items No expiration date
PRP Wine Tasting item
PRP Wine Tasting
$50

auctionV2.input.startingBid

Enjoy an 8-bottle wine tasting for up to 12 friends in the comfort of your home or business. Value: $400 To redeem: Take home item. Provide your name and email address so we may provide to PRP Wine Tasting.
Vera Bradley Tote item
Vera Bradley Tote
$25

auctionV2.input.startingBid

Wing and Bloom Value: $100 To redeem: Take home item
Florida Condo Rental item
Florida Condo Rental
$100

auctionV2.input.startingBid

4 nights excluding Thanksgiving & Christmas weeks. Dates need to be mutually decided on by owner/buyer. It’s a 3BDR, 2 with Kings, 1 with twin beds. Each is an en-suite. All amenities are included. On the beach with beach access, tennis & pickleball courts & restaurant on site. Currently pools are under construction but a pool at a country club close by is available for use for $10 per day. It’s located in vibrant Singer Island located near West Palm Beach & Jupiter FL. It is 20 minutes from Palm Beach International Airport, lots of restaurants, shopping & outdoor activities. Value: $800 To redeem: Winner will be connected to condo owner via email.
Two Jazzoo tickets valued at $400 plus an on-theme stuffed a item
Two Jazzoo tickets valued at $400 plus an on-theme stuffed a
$50

auctionV2.input.startingBid

Friday, June 6 from 7:30-12:00 a.m. at the KC Zoo & Aquarium. More info here: https://kansascityzoo.org/jazzoo/ Value: $400 To redeem: Winner will be emailed tickets and parking pass
Family membership to the KC Zoo & Aquarium item
Family membership to the KC Zoo & Aquarium
$25

auctionV2.input.startingBid

* The membership does not take effect until it is redeemed at Guest Relations or Membership Services. * Membership may be upgraded to the premier (rides) membership for an additional $75.00. * Once redeemed, the membership is valid for a full 12 months from the redemption date. * Gift certificate may be used to renew a membership, adding a full year to the existing membership. Value: $180
Namaste Day All Day Retreat & Life Coaching Experience item
Namaste Day All Day Retreat & Life Coaching Experience
$50

auctionV2.input.startingBid

Your package includes two 30-minute Life Coaching sessions with ICF Professional Certified Life & Career Coach Sarah Uchytil AND Your choice of one Namaste All Day Retreat led by Certified Yoga Instructor & Meditation Coach Sarah Uchytil. Options below: -Somerset Ridge Winery & Vineyard on Wednesday, June 11th from 10am – 4pm -Casa Somerset Retreat in Paola, Kansas on Saturday, September 27th from 10am – 3pm -Weston Retreat on Saturday, October 18th from 9am – 2pm Value: $300 Redeemed virtually - winner will be emailed instructions
4 tickets to Aztec theater & $20 to The Flying Cow & mug item
4 tickets to Aztec theater & $20 to The Flying Cow & mug
$25

auctionV2.input.startingBid

Four tickets to a movie at the Aztec Theater in Shawnee plus $20 to The Flying Cow ice cream shop Value: $100 Expiration Date: 11/30/25 To redeem: Take home item
Hotel KC overnight stay item
Hotel KC overnight stay
$75

auctionV2.input.startingBid

Hotel info here: https://www.hyatt.com/unbound-collection/en-US/mcijd-hotel-kansas-city Value: $250
Ceramic Mug Painting for Four item
Ceramic Mug Painting for Four
$25

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a mug painting session at Ceramic Cafe that includes four people. Value: $100 Expiration Date: 12/31/25 To redeem: Take home item
KC Current tickets item
KC Current tickets
$60

auctionV2.input.startingBid

Four tickets (section 223, row 7) to a KC Current home match of your choosing during the 2025 regular season. Value: $160 Expiration Date: 11/1/25 To redeem: Winner will be connected via email to tickets
Beauty Basket item
Beauty Basket
$50

auctionV2.input.startingBid

Full-size products: Makeup: Lancome L'Absolu Rouge Intimatte Lipstick - Unspoken Feelings (Warm Nude Brown) Clinique High Impact Mascara (Black) Skincare: Lancome Creme Radiance Cleanser Clinique All About Eyes Eye Cream Clinique 7-Day Scrub Cream Bodycare: Bath & Body Works Body Lotion - At the Beach Bath & Body Works Fine Fragrance Mist - At the Beach Travel-size products: Haircare: Joice Defy Damage Trio Accessories: Lancome Beach Bag Makeup Remover Cloth Value: $260 To redeem: Take home item
BBQ Basket item
BBQ Basket
$50

auctionV2.input.startingBid

2 adult size t-shirts (blue XL, red M), $50 gift card for Jack's Stack, BBQ Sauces - Jack's Stack and Joe's BBQ, Paper plates, napkins, plastic flatware, Pig figurine & Eat. and Come and Get It! (mini signs) Value: $125 To redeem: Take home items
Book Basket item
Book Basket
$25

auctionV2.input.startingBid

To redeem: Take home item
Kansas City Current Plaque item
Kansas City Current Plaque
$35

auctionV2.input.startingBid

AFC Championship Plaque 2025 item
AFC Championship Plaque 2025
$35

auctionV2.input.startingBid

Super Bowl MVP - Len Dawson - Patrick Mahomes item
Super Bowl MVP - Len Dawson - Patrick Mahomes
$80

auctionV2.input.startingBid

Patrick Mahomes Dive Touchdown Plaque item
Patrick Mahomes Dive Touchdown Plaque
$35

auctionV2.input.startingBid

Andy Reid Mini Helmet - SB 58 Purple
$215

auctionV2.input.startingBid

Brady Cook Mini Helmet item
Brady Cook Mini Helmet
$85

auctionV2.input.startingBid

KU National Champions Pano item
KU National Champions Pano
$125

auctionV2.input.startingBid

Alex Gordon Signed Jersey item
Alex Gordon Signed Jersey
$150

auctionV2.input.startingBid

Bobby Witt Jr Plaque item
Bobby Witt Jr Plaque
$35

auctionV2.input.startingBid

Chicken N Pickle Pickleball Party item
Chicken N Pickle Pickleball Party
$50

auctionV2.input.startingBid

Details: · 60 - Minutes of Court Time · Paddle and Ball Rentals · 2 Appetizers Locations in Overland Park and Kansas City Value: $100 To redeem: Take home items

common:zeffyTipDisclaimerTicketing