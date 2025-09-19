2026 GALR Annual Convention Sponsorship Packages

Signage Display at Banquet Room Entry Door
GALR - Gold Corporate Membership
Exhibitor Booth
Two Conference Tickets
Banner on Banquet Room
Signage Display at Banquet Room Entry Door
GALR - Gold Corporate Membership
Exhibitor Booth
Two Conference Tickets
Tabletop Sign
Signage Display at Banquet Room Entry Door
GALR - Gold Corporate Membership
One Conference Tickets
Lanyard with Name and Logo
Signage Display at Banquet Room Entry Door
GALR - Gold Corporate Membership
One Conference Ticket
Signage Display at Banquet Room Entry Door
GALR – Bronze Corporate Membership
One Conference Ticket
Signage Display at Banquet Room Entry Door
One Conference Ticket
This package is specific to allowing repossession companies to support the conference.
Signage Display at Banquet Room Entry Door
One Conference Ticket
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing