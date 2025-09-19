2026 GALR Annual Convention Sponsorship Packages

Presenting Sponsor
$3,000

Signage Display at Banquet Room Entry Door
GALR - Gold Corporate Membership
Exhibitor Booth
Two Conference Tickets
Banner on Banquet Room

Lunch Sponsor
$2,000

Signage Display at Banquet Room Entry Door
GALR - Gold Corporate Membership
Exhibitor Booth
Two Conference Tickets
Tabletop Sign

Lanyard Sponsor
$1,500

Signage Display at Banquet Room Entry Door
GALR - Gold Corporate Membership
One Conference Tickets
Lanyard with Name and Logo

Speaker Sponsor
$1,000

Signage Display at Banquet Room Entry Door
GALR - Gold Corporate Membership
One Conference Ticket

Break Sponsor
$750

Signage Display at Banquet Room Entry Door
GALR – Bronze Corporate Membership

One Conference Ticket

Event Sponsor
$500

Signage Display at Banquet Room Entry Door

One Conference Ticket

Supporting Sponsor
$250

This package is specific to allowing repossession companies to support the conference.


Signage Display at Banquet Room Entry Door

One Conference Ticket

