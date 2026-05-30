Rotaract Club of DeLand

Hosted by

Rotaract Club of DeLand

About this event

2026 Glamour & Gore Gala

4179 Marsh Rd

DeLand, FL 32724, USA

General Admission
$80
Supernatural (Title) Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Sponsorship includes:

  • Entry & reserved table for 8 
  • Buffet & open bar
  • Logo on promotional material 
  • Logo on photo booth prints 
  • Advertising on event signage 
  • Designated table server 
  • 4 social media posts 
  • Logo on bar drinkware 
  • Contest trophy feature
Phantom Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Sponsorship includes:

  • Entry tickets for 6
  • Buffet & open bar
  • 3 social media posts
  • Logo on bar drinkware 
  • Advertising on event signage
Mystical Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Sponsorship includes:

  • Entry tickets for 4
  • Buffet & open bar 
  • 2 social media posts
  • Advertising on event signage
Bewitching Sponsor
$500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Sponsorship includes:

  • Entry tickets for 2
  • Buffet & open bar 
  • 1 social media post
  • Advertising on event signage
Blood Moon Bar Sponsors $250
$250

Sponsorship includes:

  • Business name displayed at the Blood Moon Bar
  • Social media acknowledgement
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