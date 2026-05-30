2026 Glamour & Gore Gala

Supernatural (Title) Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Sponsorship includes:
- Entry & reserved table for 8
- Buffet & open bar
- Logo on promotional material
- Logo on photo booth prints
- Advertising on event signage
- Designated table server
- 4 social media posts
- Logo on bar drinkware
- Contest trophy feature
Sponsorship includes:
- Entry & reserved table for 8
- Buffet & open bar
- Logo on promotional material
- Logo on photo booth prints
- Advertising on event signage
- Designated table server
- 4 social media posts
- Logo on bar drinkware
- Contest trophy feature