2026 Golf Outing Sponsorships

2095 Denmark Manor Rd

Export, PA 15632, USA

Clubhouse
$1,500

* Foursome (4 players)
* Tee or Green Sign
* 2' x 4' Banner
* Name & logo featured in (6) social media posts
* Name & logo on event website
* Breakfast Sponsor (exclusive)
* Name listed on swag bags

Eagle
$1,000

* Foursome (4 players)
* Tee or Green Sign
* 2' x 4' Banner
* Name & logo featured in (4) social media posts
* Name & logo on event website
* Name listed on swag bags

Birdie
$750

* Foursome (4 players)
* Tee or Green Sign
* Name & logo featured in 2 social media posts
* 2' x 4' Banner
* Name & logo on event website
* Name listed on swag bags

Par
$500

* Tee or Green Sign
* Name & logo featured in (2) social media posts
* Name & logo on event website
* 2' x 4' Banner
* Name listed on swag bags

Bogey
$250

* Tee or Green Sign
* Name & logo featured in (1) social media post
* Name & logo on event website
* 2' x 4' Banner

Fairway
$150

* Tee or Green Sign
* Name & logo featured in (1) social media post
* Name & logo on event website

