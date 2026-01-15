Riverdale Baptist Church

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About this event

2026 Golf Tournament

3136 Southwick Dr

Graham, NC 27253, USA

Platinum Sponsorship
$500

10 left!

Includes Tent, Hole sponsorship sign, logo on Tournament shirt and Banner

Gold Sponsorship
$300

10 left!

Hole sponsorship sign, logo on tournament t-shirt and tournament banner

Silver Sponsorship
$200

10 left!

Hole sponsorship sign and your logo on tournament banner

Bronze Sponsorship
$100

10 left!

Hole sponsorship sign

Red Bomb
$10

10 left!

One hit from ladies tee, no more than 4 per team

Mulligans
$5

10 left!

no more than 8 per team

Advantage Hole 1
$10

10 left!

no more than 4 per team

Advantage Hole 2
$10

10 left!

no more than 4 per team

Individual Entry Fee
$75

10 left!

Team Entry Fee
$300

10 left!

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