2026 PHS CADDIE CLUB GOLF TOURNAMENT

Hosted by
About this event
$
When checking out please include First and Last name, email address AND phone number for this individual golfer.
When checking out please include Team Name, First and Last name of all four golfers, email address for team lead AND phone numbers for team lead.
THREE AVAILABLE!!
Name/Logo on Tournament Golf Balls (3 per golfer), 1 Foursome, 1 Hole Sign, Large Logo on Event Banner, Social Media and On-Site Promos
THREE AVAILABLE!!
Name/Logo on Tournament Golf Towels, 1 Foursome, 1 Hole Sign, Logo on Event Banner, Social Media and On-Site Promos
12 AVAILABLE!!
1 Foursome, 1 Hole Sign, Logo on Event Banner, Social Media AND On-Site Promos
Multiple Available
Multiple Available
Sponsor provides tent, goods and services
1 Available
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!