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2026 PHS CADDIE CLUB GOLF TOURNAMENT

2509 Country Club Dr

Pearland, TX 77581

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Individual Golfer
$150

When checking out please include First and Last name, email address AND phone number for this individual golfer.

GOLF TEAM OF 4 (FOURSOME)
$600

When checking out please include Team Name, First and Last name of all four golfers, email address for team lead AND phone numbers for team lead.

ACE SPONSOR
$3,000

THREE AVAILABLE!!


Name/Logo on Tournament Golf Balls (3 per golfer), 1 Foursome, 1 Hole Sign, Large Logo on Event Banner, Social Media and On-Site Promos

EAGLE SPONSOR
$2,000

THREE AVAILABLE!!

Name/Logo on Tournament Golf Towels, 1 Foursome, 1 Hole Sign, Logo on Event Banner, Social Media and On-Site Promos

BIRDIE SPONSOR
$1,000

12 AVAILABLE!!


1 Foursome, 1 Hole Sign, Logo on Event Banner, Social Media AND On-Site Promos

KOOZIE SPONSOR
$500
HOLE SPONSOR
$250

Multiple Available

TENT SPONSOR
$250

Multiple Available


Sponsor provides tent, goods and services

FLAG SPONSOR (Pin Hole)
$1,000

1 Available

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