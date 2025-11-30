4th Annual Bowie Legacy Golf Scramble Tournament at Painted Dunes

12000 McCombs St

El Paso, TX 79934, USA

4-Person Team Fee
$450
Available until Apr 1

4-person Team (*Save $150 total from Individual rate, if purchased before April 1, 2026)

2-Person Team Fee
$250

2-Person Team to be partnered with another Two players. *(Save $50 total from Individual rate)

Individual Fee
$150

Individual player

Breakfast Sponsor
$500

Tournament Sponsor


Food Sponsor


Sponsorship Includes:

*Recognized as a Breakfast Sponsor at Tournament

*Promoted as Tournament Sponsor Banner w Company Logo

*Marketing of your Sponsorship on Bowie Social Media channels with +2500 members

*Hole Sponsorship Sign promoting Business or Sponsor

Beverage Sponsor
$750

Tournament Sponsor


Beverage Sponsor


Sponsorship Includes:

*Recognized as a Marquee Sponsor at Tournament

*Promoted as Marquee Sponsor on Tournament Banner w larger Logo

*Marketing of your Sponsorship on Bowie Social Media channels with +2500 members

*Hole Sponsorship Sign promoting Business or Sponsor

Luncheon Sponsor
$1,250

Marquee Tournament Sponsor


Luncheon Sponsor


Sponsorship Includes:

*4-Person Team

*Recognized as a Luncheon Sponsor at Tournament

*Promoted as Marquee Sponsor on Tournament Banner w larger Logo

*Marketing of your Sponsorship on Bowie Social Media channels with +2500 members

*Hole Sponsorship Sign promoting Business or Sponsor

*Hole Sponsorship Sign promoting Business or Family

Marquee Sponsor
$750

Marquee Tournament Sponsor


Sponsorship Includes:

*Recognized as a Marquee Sponsor at Tournament

*Promoted as Marquee Sponsor on Tournament Banner w larger Logo

*Marketing of your Sponsorship on Bowie Social Media channels with +2500 members

*Hole Sponsorship Sign promoting Business or Sponsor


Golf Range Sponsor
$350

Tournament Sponsor


Sponsorship Includes:

*Recognized as Golf Range Sponsor at Tournament

*Promoted as Sponsor on Tournament Banner w Company Logo

*Hole Sponsorship Sign promoting Business or Sponsor

Hole Sponsor
$200

Tournament Sponsor


Sponsorship Includes:

*Recognized as Hole Sponsor on Bowie Social Media

*Hole Sponsorship Sign promoting Business or Family

Virtual Golfer Donation / Sponsor
$100

Tournament Sponsor


Sponsorship Includes:

*Recognized as Tournament Donor on Bowie Social Media channels

