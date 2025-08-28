2026 "Golfing for Goldens" SPONSORSHIPS

Includes:
*Listed as "Presenting Sponsor" on signage at event & event promo emails
*Golf Foursome: Be sure to list golfers' NAMES & EMAIL addresses at checkout.
*Corporate Banner displayed at event (banner provided by company)
*Recognition at shotgun start
*Company LOGO recognition on GRRoM social media pages
*Hole sign
Includes:
*Listed as "Lunch Sponsor" on signage at event & event promo emails
*Golf Foursome: Be sure to list golfers' NAMES & EMAIL addresses at checkout.
*Corporate Banner displayed at event (banner provided by company)
*Recognition at shotgun start
*Company LOGO at lunch station
*Company LOGO recognition on GRRoM social media pages
*Hole sign
Includes:
*Listed as "Cocktail Sponsor" on signage at event & event promo emails
*Golf Foursome: Be sure to list golfers' NAMES & EMAIL addresses at checkout.
*Corporate Banner displayed at event (banner provided by company)
*Recognition at shotgun start
*Company LOGO at Bar
*Company LOGO recognition on GRRoM social media pages
*Hole Sign
Includes:
*Listed as "Goodie Bag Sponsor" on signage at the event and promo emails
*Golf Twosome: Be sure to list golfers' NAMES & EMAIL addresses at checkout.
*Corporate Banner displayed at event (banner provided by company)
*Recognition at shotgun start
*Company LOGO at Registration Table (each golfer receives a bag with registration provided by GRRoM)
*Company LOGO recognition on GRRoM social media pages
*Hole Sign
Includes:
*Listed at "Game Sponsor" on signage at the event and promo emails
*Golf Twosome: Be sure to list golfers' NAMES & EMAIL addresses at checkout.
*Corporate Banner displayed at event (banner provided by company)
*Recognition at shotgun start
*Company LOGO recognition on GRRoM social media pages
*Hole Sign
Included:
*Listed as "Platinum Sponsor" on signage at event & promo emails
*Golf Twosome: Be sure to list golfers' NAMES & EMAIL addresses at checkout.
*Company LOGO recognition on GRRoM social media pages
*Hole Sign
Includes:
*Listed as "Beverage Cart Sponsor" on signage on Beverage Cart
*Company LOGO recognition on GRRoM social media pages
*Hole Sign
Includes:
*Listed as "Golf Cart Sponsor" on signage on golf carts
*Company LOGO recognition on GRRoM social media pages
*Hole Sign
Includes:
*Listed as "Breakfast Sponsor" on signage at breakfast station
*Company LOGO recognition on GRRoM social media pages
*Hole Sign
Includes:
*Hole (Tee-Box) Sign with Company/Family recognition
