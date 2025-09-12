Montana Institute Of Sport

Montana Institute Of Sport

2026 Great Northwest Challenge

4600 Baxter Ln

Bozeman, MT 59718, USA

DEPOSIT - U19 Boys XVs Division 1 Entry
$250

Deposit for one (1) U19 Boys XVs team



DEPOSIT - U19 Boys XVs Division 2 Entry
$250

Deposit for one (1) U19 Boys XVs team


DEPOSIT - U19 Girls XVs Division 1 Entry
$250

Deposit for one (1) U19 Girls XVs team



DEPOSIT - U19 Girls XVs Division 2 Entry
$250

Deposit for one (1) U19 Girls XVs team



DEPOSIT - U16 Boys XVs Division 1
$250

Deposit for one (1) U16 Boys XVs team



DEPOSIT - U16 Boys XVs Division 2
$250

Deposit for one (1) U16 Boys XVs team



ENTRY FEE - U19 Boys XVs Division 1
$1,250

Registration for one (1) U19 Boys XVs team.


ENTRY FEE - U19 Boys XVs Division 2
$1,250

Registration for one (1) U19 Boys XVs team.


ENTRY FEE - U19 Girls XVs Division 1
$1,250

Registration for one (1) U19 Girls XVs team.


ENTRY FEE - U19 Girls XVs Division 2
$1,250

Registration for one (1) U19 Girls XVs team.


ENTRY FEE - U16 Boys XVs Division 1
$1,250

Registration for one (1) U16 Boys XVs team.


ENTRY FEE - U16 Boys XVs Division 2
$1,250

Registration for one (1) U16 Boys XVs team.


FINAL PAYMENT - U19 Boys XVs Division 1
$1,000

Final Payment for one (1) U19 Boys XVs team.


FINAL PAYMENT - U19 Boys XVs Division 2
$1,000

Final Payment for one (1) U19 Boys XVs team.


FINAL PAYMENT - U19 Girls XVs Division 1
$1,000

Final Payment for one (1) U19 Girls XVs team.


FINAL PAYMENT - U19 Girls XVs Division 2
$1,000

Final Payment for one (1) U19 Girls XVs team.


FINAL PAYMENT - U16 Boys XVs Division 1
$1,000

Final Payment for one (1) U16 Boys XVs team.


FINAL PAYMENT - U16 Boys XVs Division 2
$1,000

Final Payment for one (1) U16 Boys XVs team.


