2026 GWTTRA Conference Sponsorship

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About this event
(1) Registration to attend; Breakfast (Wed or Thu) dedicated to sponsor; Printed sponsor logo displayed in breakfast area; Opportunity to address from stage or play video up to 1 minute; (1) vendor table in pre-function space; Sponsor logo on conference marketing (email blast, LinkedIn post); Sponsor logo displayed on conference materials (screen, poster, round tables); Sponsor acknowledgement from stage.
(1) Registration to attend; Lunch (Wed) dedicated to sponsor; Printed sponsor logo displayed in lunch area; Opportunity to address from stage or play video up to 1 minute; (1) vendor table in pre-function space; Sponsor logo on conference marketing (email blast, LinkedIn post); Sponsor logo displayed on conference materials (screen, poster, round tables); Sponsor acknowledgement from stage.
(1) Registration to attend; Opportunity to be moderator for (1) session; Sponsor logo on conference marketing (email blast, LinkedIn post); Sponsor logo displayed on conference materials (screen, poster, round tables); Sponsor acknowledgement from stage.
Sponsor logo on conference marketing (email blast, LinkedIn post); Sponsor logo displayed on conference materials (screen, poster, round tables); Sponsor acknowledgement from stage. Registration is not included for this sponsorship package.
(1) Registration to attend; Welcome Reception (Tue) dedicated to sponsor; Printed sponsor logo displayed in reception area; Opportunity to address from stage or play video up to 1 minute; (1) vendor table space; Sponsor logo on conference marketing (email blast, LinkedIn post); Sponsor logo displayed on conference materials (screen, poster, round tables); Sponsor acknowledgement from stage.
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