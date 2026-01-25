Relentless Equestrian Foundation Inc

Relentless Equestrian Foundation Inc

About this event

2026 Horses & Bunny Hops Sponsorships

4150 Lake Washington Rd

Melbourne, FL 32934, USA

Title Sponsor item
Title Sponsor
$5,000

• 8' x 4' Sponsor Banner at Main Entrance

• Premier Logo on Event Sponsor Banner

• Logo Listed on All Event Materials + Website Event Page

• 4 Custom Social Media Shout-Outs

• Opportunity to Include Promo Materials or Giveaways at Event

• 20 Event Admission Tickets

• High-Visibility Vendor Table/Tent Space with Signage

Hay Wagon Rides Sponsor item
Hay Wagon Rides Sponsor
$3,000

• Logo on Event Sponsor Banner

• Logo on Signage in Sponsored Area

• 3 Social Media Shout-outs

• 12 Event Admission Tickets

• Vendor Table/Booth Space

Eggs & Candy Sponsor item
Eggs & Candy Sponsor
$2,500

• Logo on Event Sponsor Banner

• Logo on Signage in Sponsored Area

• 3 Social Media Shout-outs

• 12 Event Admission Tickets

• Vendor Table/Booth Space

Easter Bunny Photos Sponsor item
Easter Bunny Photos Sponsor
$2,000

• Logo on Event Sponsor Banner

• Logo on Signage in Sponsored Area

• 3 Social Media Shout-outs

• 12 Event Admission Tickets

• Vendor Table/Booth Space

Petting Zoo Sponsor item
Petting Zoo Sponsor
$1,500

• Logo on Event Sponsor Banner

• Logo on Signage in Sponsored Area

• 2 Social Media Shout-outs

• 6 Event Admission Tickets

Face Painting Sponsor item
Face Painting Sponsor
$1,000

• Logo on Event Sponsor Banner

• Logo on Signage in Sponsored Area

• 2 Social Media Shout-outs

• 6 Event Admission Tickets

Bounce House Sponsor item
Bounce House Sponsor
$750

• Logo on Event Sponsor Banner

• Logo on Signage in Sponsored Area

• 2 Social Media Shout-outs

• 6 Event Admission Tickets

Arts & Crafts Sponsor item
Arts & Crafts Sponsor
$500

• Logo on Event Sponsor Banner

• Logo on Signage in Sponsored Area

• 2 Social Media Shout-outs

• 6 Event Admission Tickets

Egg Hunt Zone 1 Sponsor (Ages 3 & Under) item
Egg Hunt Zone 1 Sponsor (Ages 3 & Under)
$500

• Logo on Event Sponsor Banner

• Logo on Signage in Sponsored Area

• 2 Social Media Shout-outs

• 6 Event Admission Tickets

Egg Hunt Zone 2 Sponsor (Ages 4-6) item
Egg Hunt Zone 2 Sponsor (Ages 4-6)
$500

• Logo on Event Sponsor Banner

• Logo on Signage in Sponsored Area

• 2 Social Media Shout-outs

• 6 Event Admission Tickets

Egg Hunt Zone 3 Sponsor (Ages 7-9) item
Egg Hunt Zone 3 Sponsor (Ages 7-9)
$500

• Logo on Event Sponsor Banner

• Logo on Signage in Sponsored Area

• 2 Social Media Shout-outs

• 6 Event Admission Tickets

Egg Hunt Zone 4 Sponsor (Ages 10-13) item
Egg Hunt Zone 4 Sponsor (Ages 10-13)
$500

• Logo on Event Sponsor Banner

• Logo on Signage in Sponsored Area

• 2 Social Media Shout-outs

• 6 Event Admission Tickets

Easter Photo Op Sponsor item
Easter Photo Op Sponsor
$300

• Logo on Event Sponsor Banner

• Logo on Signage in Sponsored Area

• 1 Social Media Shout-out

• 2 Event Admission Tickets

Banner Logo item
Banner Logo
$150

• Logo on Event Sponsor Banner

