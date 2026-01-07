2026 Health & Human Services Summit Sponsorship

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About this event
Exhibit table in prime location, option to use event spaces to display information, ad in the electronic Summit program, inclusion in all day-of Summit materials and displays, specialized marketing promotion leading up to the event, and recognition on 25-year anniversary materials
Exhibit table in prime location, space in the lobby to distribute information, ad in the electronic Summit program, inclusion in all day-of Summit materials, specialized marketing promotion leading up to the event, and recognition on 25-year anniversary materials
Exhibit table in prime location, ad in the electronic Summit program, inclusion in all day-of Summit materials, specialized marketing promotion leading up to the event, and recognition on 25-year anniversary materials
Exhibit table in prime location, ad in the electronic Summit program, inclusion in all day-of Summit materials, and recognition on Summit marketing
Ad in the electronic Summit program and inclusion in all day-of Summit materials
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