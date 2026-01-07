Flagler Cares Inc

Hosted by

Flagler Cares Inc

About this event

2026 Health & Human Services Summit Sponsorship

101 N Atlantic Ave

Daytona Beach, FL 32118, USA

Light the Way to 25 Sponsor
$5,000

Exhibit table in prime location, option to use event spaces to display information, ad in the electronic Summit program, inclusion in all day-of Summit materials and displays, specialized marketing promotion leading up to the event, and recognition on 25-year anniversary materials

Standing Strong for 25 Sponsor
$3,000

Exhibit table in prime location, space in the lobby to distribute information, ad in the electronic Summit program, inclusion in all day-of Summit materials, specialized marketing promotion leading up to the event, and recognition on 25-year anniversary materials

Building a Foundation to 25 Sponsor
$2,000

Exhibit table in prime location, ad in the electronic Summit program, inclusion in all day-of Summit materials, specialized marketing promotion leading up to the event, and recognition on 25-year anniversary materials

Creating a Path to 25 Sponsor
$1,000

Exhibit table in prime location, ad in the electronic Summit program, inclusion in all day-of Summit materials, and recognition on Summit marketing

Step by Step to 25 Sponsor
$250

Ad in the electronic Summit program and inclusion in all day-of Summit materials

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!