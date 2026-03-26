Holy Family Catholic School

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About this event

2026 HFCS Falcon Cup Golf Tournament - Sponsorship Opportunities / Players

6100 Augusta Blvd

Seminole, FL 33777, USA

2025 Falcon Cup Title Sponsor
$3,500

Falcon Sponsor ($3,500)

·      Family or company name/logo on tee gift and banner at course

·      Greens fee for (8) golfers

19th Hole Sponsor
$1,500

19th Hole Sponsor  ($1,500)

·      Family name or company logo on banner at course and awards

·      Greens fee for (4) golfers

Lunch Sponsor
$1,000

Lunch Sponsor ($1,000)

·      Family name or company logo on all of the golf cart signs

·      Greens fee for (2) golfers

Golf Cart Sign Sponsor
$500

Golf Cart Sponsor ($500)

·      Family name or company logo on all of the golf cart signs

·      Greens fee for (2) golfers

Closest to the Pin Sponsor
$500

Closest to the Pin Sponsor ($500)

·      Family name or company logo on Contest Hole Sign

·      Greens fee for (2) golfers

Longest Drive Sponsor
$500

Closest to the Pin Sponsor ($500)

·      Family name or company logo on Contest Hole Sign

·      Greens fee for (2) golfers

Driving Range Sponsor
$135

Driving Range Sponsor ($300)

·      Family name or company logo sign

·      Greens fee for (1) golfer

Beverage Sponsor
$300

Beverage Sponsor ($300)

·      Family name or company logo sign

·      Greens fee for (1) golfer

Individual Golfer
$135
Business or Family Hole Sign
$100
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