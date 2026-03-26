2026 HFCS Falcon Cup Golf Tournament - Sponsorship Opportunities / Players

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About this event
Falcon Sponsor ($3,500)
· Family or company name/logo on tee gift and banner at course
· Greens fee for (8) golfers
19th Hole Sponsor ($1,500)
· Family name or company logo on banner at course and awards
· Greens fee for (4) golfers
Lunch Sponsor ($1,000)
· Family name or company logo on all of the golf cart signs
· Greens fee for (2) golfers
Golf Cart Sponsor ($500)
· Family name or company logo on all of the golf cart signs
· Greens fee for (2) golfers
Closest to the Pin Sponsor ($500)
· Family name or company logo on Contest Hole Sign
· Greens fee for (2) golfers
Closest to the Pin Sponsor ($500)
· Family name or company logo on Contest Hole Sign
· Greens fee for (2) golfers
Driving Range Sponsor ($300)
· Family name or company logo sign
· Greens fee for (1) golfer
Beverage Sponsor ($300)
· Family name or company logo sign
· Greens fee for (1) golfer
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