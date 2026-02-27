Georgia Odia Society Ltd

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About this event

2026 Holi - Event Registration

7725 Pooles Mill Rd

Ball Ground, GA 30107, USA

General Admission - 12+ years
$25

Enjoy the full program with access to all main activities.

General Admission - 5 -11 years
$15

Note - Adult tickets must be selected.


Kid Ticket only, Priority entry, reserved seating, and access to VIP‑only areas.

General Admission - Below 5 Years
Free

Note - Adult tickets must be selected.


Kid Ticket only, Priority entry, reserved seating, and access to VIP‑only areas.

Visiting Parents
$15

Note - Adult tickets must be selected.


Priority entry, reserved seating, and access to VIP‑only areas.

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