Hosted by

NHS Class of 2005

About this event

Please bring pre-made meals, snacks & beverages.

203 Monmouth Ave

Neptune City, NJ 07753, USA

Good Friday April 3rd
$30

This non‑refundable deposit reserves your childcare spot for the date you select. Each Holiday requires a separate deposit. The deposit will be credited toward your total. Your remaining balance will be due at pickup to be paid via Zeffy or Cash.

Memorial Day May 25th
$30

This non‑refundable deposit reserves your childcare spot for the date you select. Each Holiday requires a separate deposit. The deposit will be credited toward your total. Your remaining balance will be due at pickup to be paid via Zeffy or Cash.

Juneteenth June 19th
$30

This non‑refundable deposit reserves your childcare spot for the date you select. Each Holiday requires a separate deposit. The deposit will be credited toward your total. Your remaining balance will be due at pickup to be paid via Zeffy or Cash.

Independence Day July 3rd
$30

This non‑refundable deposit reserves your childcare spot for the date you select. Each Holiday requires a separate deposit. The deposit will be credited toward your total. Your remaining balance will be due at pickup to be paid via Zeffy or Cash.

Labor Day September 7th
$30

This non‑refundable deposit reserves your childcare spot for the date you select. Each Holiday requires a separate deposit. The deposit will be credited toward your total. Your remaining balance will be due at pickup to be paid via Zeffy or Cash.

Columbus Day October 12th
$30

This non‑refundable deposit reserves your childcare spot for the date you select. Each Holiday requires a separate deposit. The deposit will be credited toward your total. Your remaining balance will be due at pickup to be paid via Zeffy or Cash.

Election Day November 3rd
$30

This non‑refundable deposit reserves your childcare spot for the date you select. Each Holiday requires a separate deposit. The deposit will be credited toward your total. Your remaining balance will be due at pickup to be paid via Zeffy or Cash.

Veterans Day November 11th
$30

This non‑refundable deposit reserves your childcare spot for the date you select. Each Holiday requires a separate deposit. The deposit will be credited toward your total. Your remaining balance will be due at pickup to be paid via Zeffy or Cash.

Thanksgiving November 25th
$30

This non‑refundable deposit reserves your childcare spot for the date you select. Each Holiday requires a separate deposit. The deposit will be credited toward your total. Your remaining balance will be due at pickup to be paid via Zeffy or Cash.

Add a donation for NHS Class of 2005

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!