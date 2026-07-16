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Holidays in the Vue

Hosted by

Holidays in the Vue

About this event

2026 Holidays in the Vue Sponsorships

655 Colice Jeanne Rd

Nashville, TN 37221, USA

Signature Sponsorship
$2,000

Parade Entry

Logo on Event Merch, Digital & Printed Materials

Logo on Thank You Sponsors Banner

Swag Bag

Access to VIP Hospitality Area and Seating

Supporting Sponsor
$1,000

Parade Entry

Logo on Event Merch, Digital & Printed Materials

Logo on Thank You Sponsors Banner

Awards Sponsor
$1,000

Sponsor Name on Awards

Logo on Parade Merch, Digital Assets & Printed Materials

Logo on Thank You Sponsors Banner

Golf Cart Sponsors
$1,000

Sponsor Signage on Golf Cart

Logo on Parade Merch, Digital Assets, & Printed Materials

Logo on Thank You Sponsors Banner

Community Partner
$500

Logo on Digital Assets

Name on Thank You Sponsors Banner

Digital Partner
$250

Representation on Parade Digital Assets

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