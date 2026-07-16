2026 Holidays in the Vue Sponsorships

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About this event
Parade Entry
Logo on Event Merch, Digital & Printed Materials
Logo on Thank You Sponsors Banner
Swag Bag
Access to VIP Hospitality Area and Seating
Parade Entry
Logo on Event Merch, Digital & Printed Materials
Logo on Thank You Sponsors Banner
Sponsor Name on Awards
Logo on Parade Merch, Digital Assets & Printed Materials
Logo on Thank You Sponsors Banner
Sponsor Signage on Golf Cart
Logo on Parade Merch, Digital Assets, & Printed Materials
Logo on Thank You Sponsors Banner
Logo on Digital Assets
Name on Thank You Sponsors Banner
Representation on Parade Digital Assets
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