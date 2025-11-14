Hickory Band Parents Association

Offered by

Hickory Band Parents Association

2026 Indoor Percussion Dues and Payment Portal

Member Dues Payment 1 (11/21)
$250

No expiration

This payment reserves your spot and allows us to purchase your uniform.


MAKE SURE TO CHANGE THE ZEFFY DONATION TO "OTHER" "$0" AT CHECK OUT.


Payment 2 ($200) - Due 12/15

Payment 3 ($200) - Due 1/17

Member Dues Payment 2 (12/15)
$200

No expiration

This payment reserves your spot and allows us to purchase your uniform.


MAKE SURE TO CHANGE THE ZEFFY DONATION TO "OTHER" "$0" AT CHECK OUT.


Payment 2 ($200) - Due 12/15

Payment 3 ($200) - Due 1/17

Member Dues Payment 3 (1/17)
$200

No expiration

This payment reserves your spot and allows us to purchase your uniform.


MAKE SURE TO CHANGE THE ZEFFY DONATION TO "OTHER" "$0" AT CHECK OUT.


Payment 3 ($200) - Due 1/17

Pay in Full
$650

No expiration

MAKE SURE TO CHANGE THE ZEFFY DONATION TO "OTHER" "$0" AT CHECK OUT.

Add a donation for Hickory Band Parents Association

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!