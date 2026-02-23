2026 Iron Tigers Raffle Event

About this event
Upon check out, please indicate the number of tickets you would like and in which baskets (e.g., Basket 1 - 5 tickets, Basket 10 - 8 tickets...) Link to basket descriptions in event description. Local pick up only for baskets!
Upon check out, please indicate the number of tickets you would like and in which baskets (e.g., Basket 1 - 5 tickets, Basket 10 - 8 tickets...) Link to basket descriptions in event description. Local pick up only for baskets!
Value ~$200
New England Revolution vs. Columbus Crew
Midfield Section 133, Seats 14 & 15
1 in 20 chance to win
(Only 20 Raffle Tickets available)
1 in 10 chance to win
(Only 10 Raffle Tickets available)
Value $395/week
4 winners (each 1 week of camp)
4 in 30 chance to win
(Only 30 Raffle Tickets available)
2 round trip tickets for travel by 3 December 2026 to any location served by Jet Blue. Includes 2 free checked bags per person.
Blackout dates apply (see image)
Voucher excludes Mint seats, taxes, and fees). 1 in 20 chance to win (Only 20 Raffle Tickets available)
Value $175
12 V / 25 Qt Car refrigerator with case of Sam Adams
1 in 20 chance to win
(Only 20 Raffle Tickets available)
1 in 20 chance to win
(Only 20 Raffle Tickets available)
10 One hour passes
$225 in play cards for games
1 in 25 chance to win
(Only 25 Raffle Tickets available)
* Easton Country Club
Twosome with Cart (good any day)
* Pine Oaks Golf Course
4 People, 9 Holes (Monday-Friday only)
1 in 15 chance to win
(Only 15 Raffle Tickets available)
$
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