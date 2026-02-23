Iron Tigers Robotics Team

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About this event

2026 Iron Tigers Raffle Event

25 Raffle Basket Tickets item
25 Raffle Basket Tickets item
25 Raffle Basket Tickets
$20

Upon check out, please indicate the number of tickets you would like and in which baskets (e.g., Basket 1 - 5 tickets, Basket 10 - 8 tickets...) Link to basket descriptions in event description. Local pick up only for baskets!

50 Raffle Basket Tickets item
50 Raffle Basket Tickets item
50 Raffle Basket Tickets
$40

Upon check out, please indicate the number of tickets you would like and in which baskets (e.g., Basket 1 - 5 tickets, Basket 10 - 8 tickets...) Link to basket descriptions in event description. Local pick up only for baskets!

2 New England Revolution Tickets item
2 New England Revolution Tickets item
2 New England Revolution Tickets
$30

Value ~$200

New England Revolution vs. Columbus Crew

Midfield Section 133, Seats 14 & 15

1 in 20 chance to win
(Only 20 Raffle Tickets available)

Brayan Bello Signed Baseball item
Brayan Bello Signed Baseball item
Brayan Bello Signed Baseball
$5

1 in 10 chance to win
(Only 10 Raffle Tickets available)

One Week of Dana Barros Basketball Camp item
One Week of Dana Barros Basketball Camp
$50

Value $395/week

4 winners (each 1 week of camp)

4 in 30 chance to win
(Only 30 Raffle Tickets available)

Jet Blue Tickets item
Jet Blue Tickets item
Jet Blue Tickets
$100

2 round trip tickets for travel by 3 December 2026 to any location served by Jet Blue. Includes 2 free checked bags per person.
Blackout dates apply (see image)
Voucher excludes Mint seats, taxes, and fees). 1 in 20 chance to win (Only 20 Raffle Tickets available)



Car Cooler and Sam Adams item
Car Cooler and Sam Adams
$10

Value $175

12 V / 25 Qt Car refrigerator with case of Sam Adams

1 in 20 chance to win
(Only 20 Raffle Tickets available)

$150 Vitality Gift Card item
$150 Vitality Gift Card
$10

1 in 20 chance to win
(Only 20 Raffle Tickets available)

Launch Trampoline Party item
Launch Trampoline Party
$20

10 One hour passes

$225 in play cards for games

1 in 25 chance to win
(Only 25 Raffle Tickets available)

Golf For All item
Golf For All
$20

* Easton Country Club

Twosome with Cart (good any day)

* Pine Oaks Golf Course

4 People, 9 Holes (Monday-Friday only)

1 in 15 chance to win
(Only 15 Raffle Tickets available)

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