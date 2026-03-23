Hosted by

Institute Of Chinese Language & Culture At Kansas City

About this event

2026 KCICLC Summer Camp

14040 S Mur-Len Rd

Olathe, KS 66062, USA

Class A - one week
$200

Target students: Ages 5-8, who can speak basic Chinese
Camp Content: Learning Chinese characters, math, games, etc. (different content each week)
Teacher: Lijuan Yang

Class A: two weeks
$400

Target students: Ages 5-8, who can speak basic Chinese
Camp Content: Learning Chinese characters, math, games, etc. (different content each week)
Teacher: Lijuan Yang

Class B - One week
$200

Target students: Fall incoming 4th, 5th, and 6th graders with Chinese language learning experience (heritage students or immersion students). Teacher: Dan Zhang

Class B - Two weeks
$400

Target students: Fall incoming 4th, 5th, and 6th graders with Chinese language learning experience (heritage students or immersion students). Teacher: Dan Zhang

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