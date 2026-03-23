2026 KCICLC Summer Camp

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About this event
Target students: Ages 5-8, who can speak basic Chinese
Camp Content: Learning Chinese characters, math, games, etc. (different content each week)
Teacher: Lijuan Yang
Target students: Ages 5-8, who can speak basic Chinese
Camp Content: Learning Chinese characters, math, games, etc. (different content each week)
Teacher: Lijuan Yang
Target students: Fall incoming 4th, 5th, and 6th graders with Chinese language learning experience (heritage students or immersion students). Teacher: Dan Zhang
Target students: Fall incoming 4th, 5th, and 6th graders with Chinese language learning experience (heritage students or immersion students). Teacher: Dan Zhang
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