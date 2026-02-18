Kentucky Art Education Association

2026 KyAEA Fall Conference

Art and Visual Studies Building

236 Bolivar St, Lexington, KY 40508, USA

Conference Weekend Pass (Member)
$150

This registration ticket includes admission to conference activities for the entire weekend (Friday-Saturday-Sunday) obtaining 16 hours of Professional Development.

Conference Weekend Pass (NonMember)
$280

This registration ticket includes admission to conference activities for the entire weekend (Friday-Saturday-Sunday) obtaining 16 hours of Professional Development. Registering as a NonMember also guarantees that KyAEA will use a portion of your registration cost to help you gain NAEA/KyAEA member status.

Conference Weekend Pass (Retired)
$65

This registration ticket includes admission to conference activities for the entire weekend (Friday-Saturday-Sunday) obtaining 16 hours of Professional Development.

Conference Weekend Pass (PreService)
$60

This registration ticket includes admission to conference activities for the entire weekend (Friday-Saturday-Sunday) obtaining 16 hours of Professional Development.

Saturday Only Pass (Member)
$130

This registration ticket includes admission to conference activities for Saturday workshops/sessions only, obtaining 9 hours of Professional Development.

Saturday Only Pass (NonMember)
$260

This registration ticket includes admission to conference activities for Saturday workshops/sessions only, obtaining 9 hours of Professional Development. Registering as a NonMember also guarantees that KyAEA will use a portion of your registration cost to help you gain NAEA/KyAEA member status.

Saturday Only Pass (Retired)
$55

This registration ticket includes admission to conference activities for Saturday workshops/sessions only, obtaining 9 hours of Professional Development.

Saturday Only Pass (PreService)
$50

This registration ticket includes admission to conference activities for Saturday workshops/sessions only, obtaining 9 hours of Professional Development.

Student/Teacher Art Show Participation
$10

This ticket guarantees participation in the Student/Teacher art show. Additional information about submitting work will be available on social media and the KyAEA website.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!