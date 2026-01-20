West Linn Lions Men's Lacrosse Booster Club

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West Linn Lions Men's Lacrosse Booster Club

About this event

2026 WL Lacrosse Paddle Raise Sponsor

450 Rosemont Rd

West Linn, OR 97068, USA

$5000 - High Roller
$5,000

A $5000 donation offsets field access costs and team uniforms!

$3500 - Casino Night
$3,500

Be our 2026 Lion's Den Concession Sponsor!

$3500 - Double Down
$3,500

Sponsor our West Linn Photographer/Videographer!

$2000 - Player Advantage
$2,000

A $2000 donation supplies team bags, a variety of field equipment, or tournament entry fees!

$1500 - Pit Boss
$1,500

A donation at this level covers coach's gear, our HUDL camera and license!

$1000 - Dealer's Choice
$1,000

A $1000 donation offsets the cost of practice pinnies or printing our season program!

$750 - Lucky Break
$750

A donation at this level covers cases of lacrosse balls or offsets our cost for helmet recertification!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!