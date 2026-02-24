2026 Love & Soul Family Festival Sponsorship

About this event
$12,000 (Soul Care Summit, LSFF, & Soulful Sunday) May 23, & June 6th-7th
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$8,000 (LSFF & Soulful Sunday) June 6th-7th
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$5,000 (Love and Soul Family Festival-June 6th)
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$2,000 (LSFF & Soulful Sunday)
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$1,000 LSFF (June 6 only)
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