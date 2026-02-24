The Love & Soul Experience

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The Love & Soul Experience

About this event

2026 Love & Soul Family Festival Sponsorship

200 Tanger Outlets Blvd

Pooler, GA 31322, USA

Title Sponsor
$12,000

$12,000 (Soul Care Summit, LSFF, & Soulful Sunday) May 23, & June 6th-7th

  • Company banner will be placed on the main stage
  • Stage will be named after company, ex. ”Tanger Outlets Stage”
  • Company advertised during live radio remotes
  • Name listed on television, radio, and digital media
  • advertisements for both days
  • Onstage Speaking & Promotional Opportunity
  • 2-10 x 10 vendor spaces
  • Company name and/or logo featured online banner
  • Company logo featured on event t-shirt
  • Company name listed on Love & Soul website
  • Company name recognition on social media and all flyers

Thank you for your generous contribution. All sponsorship donations are non-refundable

Festival Days Sponsor
$8,000

$8,000 (LSFF & Soulful Sunday) June 6th-7th

  • Company name mentioned on stage during festival day
  • Onstage Speaking & Promotional Opportunity
  • Name listed on television, radio, and digital media
  • advertisements for festival day
  • 10 x 10 vendor space
  • Company name and/or logo featured online banner
  • Company logo featured on event t-shirt
  • Company name listed on Love & Soul website
  • Company name recognition on social media and all flyers


Thank you for your generous contribution. All sponsorship donations are non-refundable.

Entertainment Sponsor
$5,000

$5,000 (Love and Soul Family Festival-June 6th)


  • Name listed on television, radio, and digital media advertisements, and interviews
  • Company name mentioned on stage
  • Company name listed along with headlining performing artist
  • 10x10 vendor booth
  • Company logo featured on event t-shirt
  • Company name listed on Love & Soul website
  • Company name recognition on social media and all flyers

Thank you for your generous contribution. All sponsorship donations are non-refundable.

Golden Sponsor
$2,000

$2,000 (LSFF & Soulful Sunday)

  • Company name mentioned on stage
  • 10 x10 vendor booth
  • Company logo featured on event t-shirt
  • Company name listed on Love & Soul website
  • Company name recognition on social media and all flyers distributed



Thank you for your generous contribution. All sponsorship donations are non-refundable.

Festival Sponsor
$1,000

$1,000 LSFF (June 6 only)

  • Company name mentioned on stage
  • 10 x10 vendor booth
  • Company logo featured on event t-shirt
  • Company name listed on Love & Soul website
  • Company name recognition on social media and all flyers distributed

Thank you for your generous contribution. All sponsorship donations are non-refundable.

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