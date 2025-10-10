2026 Love.Hope.Dine - A Fundraiser for Love & Hope Ministries

St. George's Fellowship Centre 3204 Ridgewood Rd. Fairlawn

Oh 44333

Early Bird Dinner Ticket - Table for 8
$480
Available until Apr 11
This is a group ticket, it includes 8 tickets

$15 off each ticket

Early Bird Dinner Ticket
$65
Available until Apr 11

$10 off regular ticket

Corporate Sponsorship - Gold
$2,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets

* 8 tickets to event
* name & logo in program
* full slide display on event slideshow
* logo & link to business on event website
* recognition on social media
* mentioned at event

Corporate Sponsorship - Silver
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

* 4 tickets to event
* name & logo in program
* logo displayed on event slideshow
* logo & link to business on event website
* recognition on social media
* mentioned at event

Corporate Sponsorship - Bronze
$500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

* 4 tickets to event
* name & logo in program
* logo displayed on event slideshow
* recognition on social media
* mentioned at event

Add a donation for AME International / Love & Hope Ministries

