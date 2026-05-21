2026 LSTA Troop B Golf Tournament

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About this event
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Two (4-man) Green fees, *Summit Wheeled 30 Quart Ice Chest, Marketing material displayed, Listing on Master Sponsor board, Sponsor sign on course hole
Sponsor name or logo on Tumblers’
One (4-man) Green fees, *Summit Wheeled 30 Quart Ice Chest, Listing on Master Sponsor board, Sponsor sign on course hole
Sponsor name or logo on Outdoor Cooler Tote
One (4-man) Green fees, *Summit Wheeled 30 Quart Ice Chest, Listing on Master Sponsor board, Sponsor sign on course hole
Sponsor name or logo on Koozies
Sponsor one (4-man) Green fees for Louisiana State Police - Military Veterans, *Summit Wheeled 30 Quart Ice Chest, Listing on Master Sponsor board, Sponsor sign on course hole
Company banner on the registration check-in table
Available for (1) company
Company banner on the pirogue chipping table at Hole #7
Available for (1) company
Company signs/magnets on beverage carts
Available for (2) two companies
Company banner on bar
Available for (1) one company
One (4-Man) green fees, Company name, & logo on sign at the tee box.
Company name and logo on sign at tee box
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