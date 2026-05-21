Louisiana Troopers Charities Inc

Hosted by

Louisiana Troopers Charities Inc

About this event

2026 LSTA Troop B Golf Tournament

3600 Chateau Blvd. Kenner

La

Platinum Sponsor
$10,000

Two (4-man) Green fees, *Summit Wheeled 30 Quart Ice Chest, Marketing material displayed, Listing on Master Sponsor board, Sponsor sign on course hole
Sponsor name or logo on Tumblers’

Gold Sponsor
$6,000

One (4-man) Green fees, *Summit Wheeled 30 Quart Ice Chest, Listing on Master Sponsor board, Sponsor sign on course hole

Sponsor name or logo on Outdoor Cooler Tote

Silver Sponsor
$5,000

One (4-man) Green fees, *Summit Wheeled 30 Quart Ice Chest, Listing on Master Sponsor board, Sponsor sign on course hole

Sponsor name or logo on Koozies

Bronze Sponsor
$2,000

Sponsor one (4-man) Green fees for Louisiana State Police - Military Veterans, *Summit Wheeled 30 Quart Ice Chest, Listing on Master Sponsor board, Sponsor sign on course hole

Registration Table Sponsor
$2,500

Company banner on the registration check-in table

Available for (1) company

Pirogue Chipping Sponsor
$2,000

Company banner on the pirogue chipping table at Hole #7
Available for (1) company

Beverage cart sponsor
$1,500

Company signs/magnets on beverage carts
Available for (2) two companies

Bar Sponsor
$1,000

Company banner on bar
Available for (1) one company

Team Sponsor
$1,000

One (4-Man) green fees, Company name, & logo on sign at the tee box.

Hole Sponsor
$500

Company name and logo on sign at tee box

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