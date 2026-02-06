Offered by

Lubbock Homeschool Christian Athletics Association

About the memberships

2026 Lubbock Titan Football Sponsorships

Titanium Titan
$1,000

No expiration

* Name on sponsor list in Homecoming program
* Full page ad in Homecoming program
* Name/Business on Team shirt
* 4 passes to home games
* Social Media Promotion

Loyal Royal
$500

No expiration

* Name on sponsor list in Homecoming program
* 1/2 page ad in Homecoming program
* Name/Business on Team shirt
* Social Media Promotion

True Black n' Blue
$350

No expiration

* Name on sponsor list in Homecoming program
* 1/4 page ad in Homecoming program
* Social Media Promotion

Fight'n Titan
$250

No expiration

* Name on sponsor list in Homecoming program
* Business card ad in Homecoming program
* Social Media Promotion

Titan Up Sponsorship
$150

No expiration

* Name on sponsor list in Homecoming Game program
* Social Media Promotion

Add a donation for Lubbock Homeschool Christian Athletics Association

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!