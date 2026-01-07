The Hamptons Festival of Music

Hosted by

The Hamptons Festival of Music

About this event

2026 MainStage Festival - Fifth Anniversary Season

18 James Ln

East Hampton, NY 11937, USA

FESTIVAL PASS - COMPLETE FESTIVAL CONCERT SERIES
$400

Signature Seating ticket for ALL 3 orchestral concerts - 5, 9 & 12 September 2025

Opening Concert - Saturday, 5 Sept. 2025 - 7PM
$150

Signature Seating ticket: HOIE HALL

Limited Tickets Available

TH•FM opening night concert on Saturday, 5 September 2025 (7PM)
@ Hoie Hall, St. Luke's Episcopal Church, East Hampton Village

Concert 2 - Wednesday, 9 Sept. 2025 - 7PM
$150

Signature Seating Ticket: SANCTUARY

Tix $75 - $150 available below:

Wednesday 11 September 2025 (7PM)
@ The Sanctuary, St. Luke's Episcopal Church, East Hampton Village

Finale Concert - Saturday, 12 Sept. 2025 - 7PM
$150

Signature Seating Ticket: HOIE HALL

Limited Tickets Available

TH·FM Festival Finale concert on Sunday, 12 September 2025 (7PM)
@ Hoie Hall, St. Luke's Episcopal Church, East Hampton Village

Add a donation for The Hamptons Festival of Music

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!